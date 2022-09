Sara James zachwyciła w finale "America's Got Talent". Wybrała kultowy utwór [WIDEO]

Sara James w finale "America's Got Talent" zaśpiewała "Running Up That Hill" Kate Bush w nowej aranżacji, czyli utwór, który zyskał na popularności po emisji czwartego sezonu "Stranger Things".

Sara James zachwyciła w finale "America's Got Talent"

Po występie w "America's Got Talent" Sara James dostała owacje na stojąco od jurorów i widzów w studiu show. Nagranie z niego możecie zobaczyć poniżej.

Pod wideo z występu pojawiły się setki komentarzy:

Ta dziewczyna już dla mnie wygrała. Jest piękna i śpiewa jak anioł.

Głosuję na nią, bo na wygraną szczerze zasługuje.

Sara, to była wielka chwila.

Finał 17. sezonu amerykańskiego talent show odbył się 13 września (w nocy z 13 na 14 września czasu polskiego), natomiast wyniki i zwycięzcę całego programu poznamy następnego dnia, 14 września (dokładnie w nocy z 14 na 15 września czasu polskiego).

Droga Sary James do finału

Sara James w Polsce popularność zyskała dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Niedługo po zwycięstwie w talent show, nastolatka reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizja Junior. Wokalistka ma teraz szansę na międzynarodową karierę, bowiem zdobyła uznanie jurorów i widzów programu "America's Got Talent". Zachwycony jej umiejętnościami wokalnymi był zwykle surowy Simon Cowell. Łowca talentów, podczas występu Sary, wcisnął złoty przycisk, który stał się dla nastolatki przepustką do półfinału. Za sprawą widzów, Polka przeszła awansem do finału.