Książę William szykuje się do nowej roli. Ten tytuł od dawna budzi kontrowersje

Gdy Karol III objął tron, jego najstarszy syn William odziedziczył tytuły księcia Rothesay i księcia Kornwalii. Dzień później został także ogłoszony przez króla księciem Walii. Brytyjskie media donoszą, że syn monarchy będzie starał się wypełniać swoją rolę w odpowiedni sposób dla nowoczesnej Walii.

Książę William został ogłoszony księciem Walii. Ten tytuł od dawna budzi wiele kontrowersji wśród Walijczyków

BBC News poinformowało, że książę William ma już za sobą rozmowę telefoniczną z Markiem Drakefordem, który od 2018 roku pełni funkcję Pierwszego Ministra Walii. Drakeford wyjawił, że odbył "bardzo ciepłą" rozmowę z następcą tronu, który był w refleksyjnym nastroju. Dodał też, że to najwyższy czas, żeby książę lepiej poznał Walię.

Chciał patrzeć w przyszłość, mówić o czasie, którego potrzebuje, aby wziąć na siebie obowiązki i ukształtować pracę w sposób, który będzie odpowiedni dla niego i Walii w XXI wieku - powiedział Mark Drakeford na antenie BBC Radio Wales.

książę William Fot. Jane Barlow / AP

Minister Drakeford podkreślił, że w jego opinii ceremonia inwestytury nowego księcia Walii nie powinna przypominać tej z 1969 roku, gdy tytuł ten przypadł w udziale późniejszemu królowi Karolowi III.

Walia 2022 to nie Walia 1969 roku. Nie sądzę, że patrzenie wstecz i myślenie, że jest to model tego, co musi się wydarzyć w przyszłości, byłoby rozsądnym podejściem. Powinien mieć czas, aby zmierzyć się z tym, co może oznaczać praca, aby zapoznać się z naturą współczesnej Walii, z rzeczami, które są ważne dla ludzi w Walii - podkreślił Mark Drakeford.

Dodajmy, że książę William i księżna Kate wraz z dziećmi, odwiedzili Cardiff w czerwcu, w trakcie próby obchodów Platynowego Jubileuszu. Wówczas telewizja ITV przeprowadziła debatę wraz z sondażem wśród mieszkańców Walii. Wynikało z niego, że 41% mieszkańców chciało kolejnego księcia Walii, ale 31% nie. Teraz powstała petycja wzywająca rodzinę królewską do zaprzestania nadawania tytułu księcia Walii swoim spadkobiercom. Dziennik "The Mirror" donosi, że wielu uważa, że Walia to zdecentralizowany kraj z własnym parlamentem i nie powinien mieć już księcia. Ten tytuł od dawna budzi wiele kontrowersji.

