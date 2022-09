Krystyna Loska to dziś legenda polskiej telewizji. Do grona pracowników TVP dołączyła na początku lat 60., a ze stacją związana była w sumie przez 33 lata. Loska zaczynała pracę jako lektorka, a przez kolejne lata stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych konferansjerek, słynąc m.in. z prowadzenia festiwali w Opolu czy w Sopocie. Po odejściu na emeryturę w 1994 roku przez jakiś czas pojawiała się jeszcze w mediach, jednak od dłuższego czasu Krystyna Loska nie występuje publicznie. Okazuje się jednak, że nie ma to raczej nic wspólnego z pogłoskami, jakoby prezenterka była w kiepskim stanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurski o byłych pracownikach TVP

Jacek Kurski stracił fotel prezesa TVP. Lista jego wpadek jest długa

Krystyna Loska przyłapana przez paparazzich. Przemieszcza się po Warszawie własnym samochodem

Fotoreporterzy "Super Expressu" zauważyli Krystynę Loskę robiącą zakupy w centrum stolicy. Była nienagannie ubrana w białą marynarkę i jasne spodnie, a po mieście przemieszczała się samochodem, który nadal bez problemu prowadzi.

Zajrzała do przychodni, piekarni i kilku innych sklepików. I nie potrzebowała przy tym żadnej pomocy, ani nawet podwózki - relacjonuje tabloid.

Jabłczyńska przez zawód nie zagra w reklamach, a Fijał umie złożyć plombę

Krystyna Loska, która w lipcu tego roku skończyła 85 lat, już kilka lat temu sama dementowała pogłoski o rzekomym złym stanie zdrowia. W rozmowie z magazynem "Show" przyznała, że wbrew plotkom czuje się doskonale.

Wbrew temu, co piszą, jestem w dobre formie. To jednak przykre uczucie, gdy zerkam na gazetę i czytam, że jestem ciężko chora. A ludzie stojący wokół mnie dziwią się, że ja z nimi stoję i rozmawiam. Na szczęście czuję się znakomicie, to dla mnie najważniejsze i bardzo mnie cieszy - mówiła.

Prezenterka nie może jednak cieszyć się z dobrej kondycji finansowej. Rok temu w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że dostaje bardzo niską emeryturę. Podała, że ZUS wypłaca jej niewiele ponad tysiąc złotych. Problem ten dotyka zresztą wielu artystów, którzy podczas okresu pracy zawierali umowy o dzieło, a te nie narzucają obowiązku opłacania składek.