Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najbardziej zapracowanych aktorek w polskim show-biznesie. Gwiazda zagrała jedną z głównych postaci w filmie "Zołza", przy którego realizacji zaliczyła również debiut w roli producentki. Postać tytułowej bohaterki inspirowana jest Iloną Łepkowską. Aktorka zaskoczyła i na oficjalną premierę zabrała ośmioletniego syna Jana Franciszka.

Małgorzata Kożuchowska z synem na premierze filmu. Jan Franciszek zadebiutował na ściance

Małgorzata Kożuchowska do tej pory trzymała syna z daleka od blasku fleszy. Aktorka urodziła chłopca w październiku 2014 roku i wychowuje go razem z mężem, Bartłomiejem Wróblewskim. Gwiazda niechętnie dzieli się informacjami z życia prywatnego i przyzwyczaiła fanów, że najważniejszych mężczyzn w swoim życiu raczej nie pokazuje. Wszystko wskazuje na to, że postanowiła zmienić zdanie. Na oficjalną premierę filmu "Zołza", która odbyła się 13 września w Warszawie, zabrała syna. Można zauważyć, że Jan Franciszek bardzo wyrósł.

Małgorzata Kożuchowska z synem na premierze filmu. Jan Franciszek zadebiutował na ściance Fot. Plotek Exclusive

Aktorka miała na sobie niebieski garnitur w kropki i błyszczące buty na wysokiej platformie, podczas gdy jej ośmioletnia pociecha założyła białą koszulę, dżinsowe spodnie i sportowe buty. Trzeba przyznać, że tworzyli bardzo stylową parę. Kożuchowska chętnie pozowała do zdjęć z synem i szczerze się uśmiechała.

Małgorzata Kożuchowska z synem na premierze filmu. Jan Franciszek zadebiutował na ściance KAPiF.pl / KAPiF.pl

Widzicie podobieństwo Jana Franciszka do znanej mamy?