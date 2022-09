Król Karol III przez lata przygotowywał się do roli monarchy. Przed śmiercią królowa Elżbieta II coraz rzadziej pojawiała się publicznie i przekazała synowi część swoich obowiązków. W pierwszych dniach panowania królowi przyszło zmierzyć się nie tylko z żałobą, ale również i złośliwością rzeczy martwych. Zaczęło się od zagraconego stołu. Wideo z zamku Hillsborough już zostało okrzyknięte hitem.

Król Karol III stracił cierpliwość przez popsuty długopis. Camilla musiała interweniować

Król Karol III we wtorek 13 września pojawił się w Belfaście. Monarcha po przywitaniu się z wiwatującym tłumem został poproszony o wpis do księgi gości zamku Hillsborough, co zarejestrowały kamery. W pewnym momencie widać niezadowolenie króla, który popsute pióro oddał królowej małżonce Camilli.

Boże, nienawidzę tego [pióra]" - powiedział.

Dodał też:

Nie mogę znieść tego cholerstwa! Tego, co robią [pióra - przyp. red.], za każdym razem - zareagował na cieknące pióro.

Po czym szybko wstał i z kieszeni spodni wyjął chusteczkę, by wytrzeć atrament, którym się ubrudził.

Król Karol zdenerwowany przez długopis podczas ceremonii w Irlandii Północnej - czytamy w podpisie.

Ukochana monarchy oddała wadliwe pióro i płynnie przeszła do pamiątkowego wpisu, na koniec zapobiegawczo jeszcze raz sprawdzając dłoń. W kadrze widać również, jak jedna z obecnych w pokoju osób trzyma pióro przez chusteczkę i próbuje zakręcić cieknące miejsce.

Całe szczęście obyło się bez trwałych śladów tej wpadki. W sieci nie zabrakło prześmiewczych komentarzy, by zapewnić w końcu królowi Karolowi odpowiednie narzędzie do pracy i dać mu taki długopis, z którego będzie zadowolony.