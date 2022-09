Choć książę Harry w 2019 roku opuścił Wielką Brytanię, zrzekając się przywilejów i rezygnując z funkcji członka rodziny królewskiej, cały czas pozostawał ukochanym wnukiem królowej Elżbiety II. Trudno powiedzieć, co monarchini tak naprawdę myślała o decyzji młodszego syna króla Karola III, jednak wiadomo, że gdy książę Harry mieszkał bliżej babci, byli ze sobą bardzo blisko związani. Łączyło ich m.in. podobne poczucie humoru.

Książę Harry zrobił kawał królowej Elżbiecie II. Niczego nieświadoma oddała mu telefon

Jedną z zabawnych sytuacji opisał Bryan Kozlowski w książce "Niech żyje królowa! 23 zasady życia od najdłużej panującej brytyjskiej monarchini". Książę Harry wykorzystał niewiedzę królowej Elżbiety II, gdy sprawiła sobie pierwszy telefon komórkowy. Jak relacjonuje Kozlowski, monarchini zwróciła się do wnuków o pomoc z obsługą urządzenia. Gdy przekazała im telefon, książę Harry nagrał nieświadomej królowej wiadomość, która włączała się, gdy ktoś połączył się z jej pocztą głosową.

Hej, co tam? Tu Liz. Przepraszam, jestem z dala od tronu. Żeby połączyć się z Filipem, naciśnij jeden, z Karolem - naciśnij dwa, z psami - naciśnij trzy.

Jak przekazał "Daily Express" znawca brytyjskiej rodziny królewskiej Phil Dampier, na tę wiadomość naciął się prywatny sekretarz królowej Elżbiety II Robin Janvrin, który był zszokowany tym, co usłyszał. Ona sama była jednak niezwykle rozbawiona żartem.

To zresztą nie jedyny raz, gdy książę Harry zrobił babci psikusa. Paul Burrell, pałacowy lokaj, wspominał w rozmowie z "OK! Magazine", że młodszy brat księcia Williama wrzucał królowej Elżbiecie II sztuczne muchy do cukierniczki.

Bardzo dobrze znam królową i wiem, że uwielbia Harry'ego. Gdy William przychodził do niej po szkole na herbatę, Harry wkładał do cukru muchy z plastiku. To było przekomiczne. Harry był jedynym, który mógł żartować z babci - wspominał w 2020 roku.

Królowa Elżbieta II doceniała żarty wnuka także już jako dorosłego mężczyzny. W 2016 roku wzięła udział w zabawnym wideo promującym stworzone przez księcia Harry'ego igrzyska Invictus Games. Na krótkim filmiku, do którego syn króla Karola III zaangażował także Michelle i Baracka Obamów, dostaje od ówczesnej prezydenckiej pary niespodziewany telefon.