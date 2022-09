Ewa Chodakowska ma za sobą dość trudny okres. Pod koniec lipca skarżyła się na silne bóle, które zmusiły ją do przerwania urlopu w Grecji i stawienia się w Polsce w gabinecie lekarskim. Okazało się, że podczas cyklu menstruacyjnego nie doszło do pęknięcia pęcherzyka jajnikowego, który urósł, przez co wytworzyła się cysta. Choć ten problem udało się załagodzić, trenerka i tak znalazła się w szpitalu.

Ewa Chodakowska przeszła zabieg. Wyjawiła, co jej dolega

Ewa Chodakowska informowała początkowo, że najprawdopodobniej będzie musiała przejść zabieg usunięcia cysty, która stała się tak duża, że zaczęła uciskać pęcherz moczowy i jelita. Po kolejnych badaniach okazało się jednak, że cysta zmniejszyła się samoistnie i operacja nie była konieczna. Trenerka musiała jednak trafić na stół operacyjny z powodu powracających problemów zdrowotnych.

Będę miała usuniętą torbiel dermoidalną. To jest temat dość zamierzchły, miałam już ją usuwaną 17 lat temu, ale odrosła, zatem pora pozbyć się jej po raz kolejny - tłumaczyła na InstaStories.

Zabieg przeprowadzono w formie laparoskopii, a już następnego dnia Ewa Chodakowska poinformowała na Instagramie, że wszystko poszło zgodnie z planem. Na trenerkę czeka jednak aż sześciotygodniowa rekonwalescencja, dlatego zwróciła się z prośbą do obserwujących.

Bądź tak miła, zrób za mnie trening (to dopiero motywacja) i trzymaj mocno kciuki, za szybki powrót do sił - napisała.

Ostatnie miesiące obfitowały także w pozytywne zmiany w życiu Ewy Chodakowskiej. Trenerka ewidentnie zapałała miłością do Grecji, skąd pochodzi jej mąż, i we wrześniu ubiegłego roku poinformowała, że zdecydowali się na zakup hotelu w tym kraju. Niecały rok później stali się właścicielami kolejnej greckiej nieruchomości, a w lipcu odebrali klucze do wymarzonej willi z basenem.