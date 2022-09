Trwa kilkunastodniowe pożegnalne królowej Elżbiety II. W poniedziałek 12 września trumna z ciałem królowej została odprowadzona przez procesję do katedry św. Idziego w Edynburgu. Po oficjalnych uroczystościach z udziałem bliskiej rodziny pozostała w świątyni do wtorkowego popołudnia, aby Szkoci mogli pożegnać się z władczynią. Kiedy trumna została wystawiona na widok publiczny, hołd królowej oddało ponad 26 tys. osób. Trumna z ciałem monarchini 13 września wyruszyła w kolejną podróż. Królowa wróciła do Londynu.

Jak zobaczyć trumnę królowej? Kontrola jest większa niż na lotnisku

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II wróciła już do domu

13 września trumna z ciałem królowej Elżbiety opuściła Szkocję i została przetransportowana do Pałacu Buckingham. To bardzo emocjonujący moment dla wszystkich poddanych, którzy po raz ostatni mogli pożegnać władczynię w pogrzebowej procesji.

Trumna z udrapowaną flagą Szkocji i uroczystym wieńcem z białych kwiatów została po godzinie 16:15 wyniesiona z katedry św. Idziego w Edynburgu i umieszczona w karawanie. Żałoby orszak mijał tłum rozemocjonowanych poddanych w ostatniej podróży na lotnisko, skąd ciało królowej zostało przetransportowane do jej domu - Pałacu Buckingham.

Na lotnisku żegnano królową podniosłą ceremonią w obecności dygnitarzy, m.in. premiera i sekretarza stanu oraz salutujących żołnierzy. Gdy samolot wystartował około godziny 17:40, odegrano hymn narodowy.

Samolot z ciałem monarchini wylądował w bazie RAF Northholt w zachodnim Londynie około godziny 20:00 czasu polskiego. Trumna została następnie przewieziona do Pałacu Buckingham, gdzie czekał król Karol III i królowa małżonka Camilla. Królewska para w międzyczasie przebywała z wizytą w Irlandii Północnej. Na drodze z lotniska ustawiły się tłumy żałobników, aby po raz ostatni oddać hołd Elżbiecie II. W podróży ulicami Londynu przy trumnie czuwała córka królowej księżniczka Anna i jej mąż wiceadmirał Timothy Lawrence.

Wiadomo, co robił Karol III dzień przed śmiercią królowej. Zdradził go fotograf

