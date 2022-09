W poniedziałek 12 września trumna z ciałem królowej Elżbiety II została wyniesiona z pałacu Holyrood i odprowadzona przez procesję do katedry św. Idziego w Edynburgu. Po oficjalnych uroczystościach, w których wzięli udział m.in. członkowie najbliższej rodziny zmarłej, ustawiona na katafalku trumna pozostała w świątyni do wtorkowego popołudnia, aby zarówno mieszkańcy szkockiej stolicy, jak i przyjezdni mogli pożegnać się z brytyjską władczynią. W tym celu władze Edynburga wdrożyły jednak niezwykle rygorystyczne środki bezpieczeństwa.

Co trzeba zrobić, aby zobaczyć trumnę królowej? Przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość

Katedra św. Idziego została udostępniona poddanym o godzinie 17:30 w poniedziałek, a ostatnie osoby mogły zbliżyć się do zmarłej o godzinie 15:00 następnego dnia. Mimo że świątynia otwarta była całą noc, jak informuje BBC, kolejka przez cały ten czas była niezwykle długa.

Aby można było w niej stanąć, trzeba było zdobyć na miejscu specjalną, bezpłatną, opaskę, upoważniającą do wstępu do katedry. Opaski przestały być rozdawane już na kilka godzin przed jej zamknięciem. BBC przekazało również, aby zaopatrzyć się w jedzenie, napoje, ładowarkę do telefonu i przygotować na wielogodzinne stanie.

Zapowiedziano też kontrole osobiste, a lista rzeczy, których nie można było wnieść do katedry, jest dłuższa niż na niejednym festiwalu. Zabronione były m.in. plecaki z wieloma kieszeniami, duże torby, śpiwory, koce, składane krzesła, wózki dziecięce, aparaty fotograficzne, kłódki, ostre przedmioty, przedmioty łatwopalne, plakaty i jakiekolwiek urządzenia, które mogły przyczynić się do robienia hałasu jak np. gwizdki. Na miejscu nie można było też nagrywać ani robić zdjęć, a także pozostawiać jakichkolwiek przedmiotów, w tym kwiatów, zdjęć czy listów do zmarłej królowej. Te można było złożyć jedynie pod bramą pałacu Holyrood.

We wtorek o godzinie 17:00 lokalnego czasu rozpoczął się kolejny etap ostatniej drogi królowej Elżbiety II. Trumna została przewieziona na lotnisko i przetransportowana do Londynu. Zmarłej monarchini towarzyszyła księżniczka Anna. Z lotniska w stolicy Anglii karawan, odprowadzony przez króla Karola III oraz królową małżonkę Camillę, odprowadził trumnę z królową Elżbietą II do Pałacu Buckingham. Kolejną szansę na pożegnanie zmarłej poddani otrzymają w środę, gdy znajdzie się w pałacu Westiminster. Tam spocznie przez kolejne cztery dni.