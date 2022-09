Marina Łuczenko-Szczęsna od czasu od czasu pokazuję mamę w sieci, jednak jeszcze do niedawna rodzicielka miała jaśniejsze włosy. Teraz, gdy są w kolorze pasm wokalistki, widać jeszcze większe podobieństwo między nimi. "A dzieli nas 30 lat" - podsumowała artystka.

Marina Łuczenko-Szczęsna z mamą. Obie umalowane i równie piękne

Na Instagramie Mariny Łuczenko-Szczęsnej pojawiło się nagranie wykonane przed lustrem. Razem z mamą pokazały efekty makijażu, który córka wykonała rodzicielce. W oczy rzucają się błyszcząca powieka, ciemniejszy błyszczyk, rozświetlone policzki i subtelna kreska.

Pomalowałam swoją mamę trochę na siebie tak. Zobaczcie, 30 lat różnicy. Mam nadzieję, że będę wyglądać tak, jak moja mamusia - powiedziała Marina.

Zupełnie nie dziwimy się, że Marina chciałaby w wieku 63 lat wyglądać jak mama. To piękna i bardzo podobna do wokalistki kobieta, co tylko potwierdzają komentarze internautów:

O kurde… Bardzo, bardzo podobne.

Identyczne.

Piękna mama! Już wiadomo, po kim geny.

Prawie w ogóle nie widać różnicy. Piękna mama - pisali im.

Marina wrzuciła także ankietę, w której zapytała fanów o podobieństwo do mamy. Aż 98 procent stwierdziło, że są niemal identyczne.

Marina wcześniej już pokazywała mamę i chwaliła jej szczupłą sylwetkę. Wtedy jednak Ałła Łuczenko miała blond włosy i bardziej naturalny makijaż, dlatego podobieństwo aż tak nie biło po oczach. Więcej wspólnych zdjęć tej dwójki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

