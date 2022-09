PnB Rock nie żyje. 30-letni raper został zastrzelony podczas napadu w restauracji w południowym Los Angeles w poniedziałek 12 września w okolicach godzin południowych.

PnB Rock nie żyje. 30-latek nagrał hit z Edem Sheeranem

PnB Rock, a właściwie Rakim Allen, był na obiedzie ze swoją dziewczyną, kiedy do restauracji wbiegł mężczyzna wymachujący bronią. Motywem napadu była biżuteria PnB Rock'a, która została skradziona podczas ataku. Raper został wielokrotnie postrzelony, a następnie został przewieziony do szpitala rejonowego. Niestety obrażenia były tak duże, że lekarzom nie udało uratować się życia poszkodowanego.

Zastrzelił ofiarę, wybiegł bocznymi drzwiami do auta i uciekł z parkingu - powiedziała kapitanka policji w Los Angeles, Kelly Muniz.

Śledczy zabezpieczyli nagrania wideo z wnętrza restauracji, by zidentyfikować zabójcę. Według dostępnych informacji, napastnik wiedział, że raper znajduje się w restauracji. Kilka chwil wcześniej dziewczyna rapera dodała na Instagramie relację, w której podała lokalizację miejsca. Niedługo później doszło do śmiertelnego ataku.

PnB Rock nie żyje. Kim był?

Rakim Allen - znany jako PnB Rock - urodził się 9 grudnia 1991 roku w Filadelfii. Jego największa muzyczną inspiracją był Drake'a, którego chłopak usłyszał w wieku 19 lat. Dużą sławę przyniósł mu singel "Fleek" z 2015 roku. Kolejno PnB Rock współpracował z wieloma artystami, w tym z Edem Sheeranem i Chance the Rapperem przy utworze "Cross Me". Najbardziej znanym utworem rapera jest "Selfish". Swoją ostatnią piosenkę "Luv Me Again", wydał zaleddwie dziesięć dni przed śmiercią - 2 września.