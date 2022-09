Sara James pnie się coraz wyżej po szczeblach kariery. Najpierw wygrała "The Voice Kids", następnie reprezentowała nasz kraj w konkursie "Eurowizji Junior", a niedawno wystartowała w castingach do amerykańskiego "Mam talent!". Młoda Polka została doceniona złotym przyciskiem, który wcisnął Simon Cowell. Dzięki temu od razu awansowała do półfinałów. Za sprawą widzów, Polka przeszła awansem do finału. Ten odbędzie się już 13 września. Przed ważnym wydarzeniem, artystka odezwała się do fanów na Instagramie.

Sara James przed wielkim finałem w "America's Got Talent" zabrała głos

Młoda gwiazda od kilku tygodni przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się do wielkiego finału. Nie planuje jednak zostawać w Hollywood. Swoją przyszłość na razie wiąże z Polską, gdzie ma dom, szkołę i rodzinę. Pracuje jednak nad pierwszą płytą. Na kilka godzin przed finałem artystka zwróciła się do fanów na Instagramie.

Wymarzony dzień nadchodzi. Trzymajcie kciuki. Obiecuję, że dam z siebie wszystko.

Pod postem piosenkarka otrzymała wiele wsparcia.

Trzymam mocno! Baw się tam najlepiej na świecie i niech to będzie totalnie twój dzień - napisała Magda Bereda.

Trzymamy kciuki. Co by nie było, dla nas jesteś już wygrana.

Trzymamy kciuki. Powodzenia Sara.

Sara James wyróżniona złotym przyciskiem. Oto wszystkich sześciu wyróżnionych

Udział w amerykańskim show od dawna był wielkim marzeniem Sary James. Finał "America's Got Talent" odbędzie się we wtorek 13 września o 20:00 lokalnego czasu (godzina 2:00 czasu polskiego) i będzie emitowany w telewizji NBC. Wyniki głosowania widzów zostaną podane dzień później.

