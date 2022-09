Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" ruszyła pełną parą. Trzeci odcinek tanecznego show dostarczył widzom wielu emocji. Pierwszy raz w tym sezonie padło tak wiele "dziesiątek", a z programem pożegnała się Maja Włoszczowska, która na parkiecie wcale nie wypadła najgorzej. Widzowie po emisji odcinka okazali niezadowolenie w komentarzach na Instagramie. Wielu z nich jest oburzonych rozwojem sytuacji i twierdzi, że zupełnie inna para powinna pożegnać się z programem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekordowe stawki w "Tańcu z gwiazdami". Te gwiazdy zarabiały najwięcej za odcinek

"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović nie gryzła się w język. "Nie masz talentu"

"Taniec z Gwiazdami". Widzowie zniesmaczeni werdyktem. Padły mocne słowa

Choć Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy zatańczyli poprawnie, to nie otrzymali najwyższych not. Parze łącznie udało się zdobyć 28 punktów na możliwe 40. Wielu z internautów twierdzi jednak, że Włoszczowska nie zasłużyła na to, aby opuścić program tak wcześnie. Komentatorzy uważają, że najgorzej poradzili sobie Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz. W komentarzach na Instagramie pod profilem "Tańca z Gwiazdami" czytamy:

No tak, bo tylko Maja nie miała żadnej rzewnej historii do opowiedzenia. Wstyd, od razu widać, jak bardzo to jest ustawione...

Z całym szacunkiem, ale Karolina Pisarek powinna dzisiaj odpaść. Maja Włoszczowska naprawdę dała radę i ta rumba była naprawdę ok.

Nie zgadzam się z tym werdyktem! Maja i Roman nie zasłużyli, aby odpaść! Dlaczego zawsze najlepsi odpadają, a gorsi zostają... Pisarek słaba w tańcu, a przechodzi - czytamy w komentarzach.

"Taniec z Gwiazdami". Qczaj rozczarowany. Uderzył w Jelonka i Danilczuka

Oglądaliście trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami"? Kto według was poradził sobie najgorzej? Dajcie znać w komentarzach.