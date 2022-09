8 września 2022 roku w zamku Balmoral zmarła brytyjska królowa Elżbieta II. Pogrzeb zaplanowany jest na 19 września i odbędzie się w opactwie Westminster Abbey. 11 września karawan opuścił szkocką posiadłość Balmoral i wyruszył w ostatnią podróż królowej, podczas której trumna zatrzyma się w kilku miejscach, aby poddani mogli pożegnać się z monarchinią i oddać jej hołd. W poniedziałek dotarła do Edynburga, gdzie wieczorem odbyła się ceremonia, tzw. czuwania książąt nad trumną zmarłej Elżbiety II w katedrze Świętego Idziego. Czwórka dzieci: król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward w milczeniu stali około 10 minut z każdej strony trumny. Jest to wyjątkowe wydarzenie ze względu na obecność księżniczki Anny. Do tej pory w ceremonii brali udział wyłącznie mężczyźni z rodziny królewskiej.

Księżniczka Anna jako pierwsza kobieta wzięła udział w ceremonii czuwania książąt

W Edynburgu doszło do kolejnego przełomu w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jedyna córka zmarłej Elżbiety II jako pierwsza kobieta stanęła u boku braci w ceremonii. Do tej pory ten zaszczyt mieli jedynie mężczyźni. Księżniczka Anna, ubrana w mundur, wzięła udział w procesji z trumną do katedry, a następnie w ceremonii.

Księżniczka Anna Jane Barlow / AP / AP

Zaskoczeniem był fakt, że w procesji mogli wziąć udział także obywatele i przyjezdni. Jak informowały w poniedziałek wieczorem brytyjskie media, kolejka miała ponad 1,5 kilometra i liczyła około 20 tysięcy osób. Od poniedziałkowego późnego popołudnia do godziny 15:00 we wtorek każdy może oddać hołd zmarłej królowej, przechodząc koło wystawionej w katedrze trumny. Następnie ciało monarchini zostanie przewiezione na lotnisko w Edynburgu, a stamtąd samolotem przetransportowane do bazy RAF Northolt w zachodnim Londynie, a później do Pałacu Buckingham.

