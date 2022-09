Królowa małżonka Camilla oddała hołd Elżbiecie II. Drobny, ale piękny gest

Trumna z ciałem Elżbiety II dotarła do Edynburga. Przeniesiono ją do katedry św. Idziego, gdzie rozpoczęło się 24-godzinne czuwanie. W karawanie uczestniczyli członkowie rodziny królewskiej, w tym: król Karol III, książę Andrzej, książę Edward i księżniczka Anna. Kondukt żałobny obserwowała także królowa małżonka Camilla. Synowa zmarłej królowej oddała hołd Elżbiecie II. Chodzi o jedną, drobną rzecz.

Królowa Camilla założyła ważną broszkę. Ten klejnot wcześniej należał do Królowej Matki

Tego dnia królowa Camilla założyła czarny płaszcz, który wcześniej miała na sobie także w dniu pogrzebu księcia Filipa. Dobrała do niego czarny kapelusz ozdobiony piórami, a także skórzaną kopertówkę i buty na niskim obcasie. Włożyła także sznur pereł - prezent od króla Karola. Uwagę zwrócił jednak inny dodatek. Camilla założyła broszkę "Diamond Thistle" i tym samym oddała hołd zmarłej królowej.

królowa małżonka Camilla Fot. Paul Ellis/ EN

Żona króla Karola miała na sobie tą broszkę po raz pierwszy w 2015 roku. Zakładała ją jednak zaledwie kilka razy. Pierwotnie ozdoba należała do Królowej Matki i była jedną z jej ulubionych. Matka Elżbiety II przyczepiała ją do kapeluszy podczas oficjalnych wizyt. Po jej śmierci w 2002 roku klejnot trafił do królowej. Nie wiadomo, kiedy Elżbieta II ofiarowała ją swojej synowej. Z pewnością wybór rodzinnej pamiątki nie był tutaj przypadkowy i królowa małżonka chciała tym drobnym gestem uczcić pamięć o Elżbiecie II.

