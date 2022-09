Jeszcze rok temu Maffashion i Sebastian Fabijański świętowali razem urodziny syna. Pierwsze urodziny dziecka zorganizowali w domu, w którym jeszcze do niedawna razem mieszkali. Para zaprosiła przyjaciół, udekorowała salon niebieskimi balonami i przygotowała spersonalizowany tort z imieniem chłopca. Bastian w prezencie otrzymał wielki zabawkowy samochód i radośnie pozował do zdjęć rodzicom. Przyjęcie wyglądało iście bajkowo i nic nie wskazywało na to, że zaledwie rok później "Maff" i Fabijański w głośnej atmosferze skandalu zakończą związek.

Wygląda na to, że najlepszym sposobem Julii na poradzenie sobie z rozstaniem jest wspólny czas z dwuletnim Bastianiem. Influencerka jeszcze przed chwilą wspominała nostalgiczne chwile z początków macierzyństwa w związku z drugimi urodzinami chłopca. Sławna mama stanęła na wysokości zadania i urządziła synowi huczne przyjęcie.

Maffashion zorganizowała z wielką pompą drugie urodziny syna. Wyszło bajkowo

Maffashion urządziła Bastianowi przyjęcie, o jakim zapewne marzy każde dziecko. Na imprezę zaprosiła przyjaciół, którzy w trudnych momentach byli dla niej ostatnio wielkim wsparciem. Celebrytka udostępniła filmik z wydarzenia na Instagramie i dodała wzruszający opis.

Mój mały wielki człowiek skończył dwa latka! Każdego dnia patrzę na synka i nie dowierzam, jak on się zmienia i jak ten czas leci! Liczne życzenia były na żywo, wiec tu tylko tak "okazyjnie" - Bądź zdrów Bastian! I niech otaczają cię w życiu sami dobrzy ludzie! Dziękuję gościom za przybycie. Mam najlepszych przyjaciół pod słońcem - napisała w opisie zdjęcia.

Sławna mama tym razem zdecydowała się na przyjęcie w wynajętej części restauracji. We wnętrzu oświetlonym klimatycznymi lampkami przygotowała specjalne dekoracje z ulubionym pojazdem syna - traktorem. "Maff" zorganizowała też liczne atrakcje, było puszczanie wielkich, kolorowych baniek, a na przyjęciu pojawił się prawdziwy strażak. Fani zauważyli, że wśród gości nie znalazł się Sebastian Fabijański.

Maffashion wyglądała na zrelaksowaną i szczęśliwą. Widać było, że dumna mama cieszy się z udanego przyjęcia, które tak perfekcyjnie zorganizowała dwulatkowi. Razem z Bastianem dmuchali też ozdobiony świeżymi kwiatami tort.

Więcej zdjęć z przyjęcia Bastiana znajdziesz w galerii na górze strony.

Fani złożyli Bastianowi najlepsze życzenia w komentarzach i zwrócili uwagę na dobry humor Julii, która tego dnia promieniała radością.

Wspaniała, dzielna mama. Wszystkiego dobrego dla synka. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi!

Szczęśliwa mama to i szczęśliwe dziecko. Dużo najlepszości każdego dnia - czytamy w komentarzach.

Wygląda na to, że Julia zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby zrekompensować synowi urodzinowe przyjęcie bez obecności taty.

