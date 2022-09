Książę Harry jest w gorszej sytuacji, niż książę Andrzej. Dostał zakaz!

Wszystko wskazuje na to, że brytyjska rodzina królewska jest w stanie wybaczyć wszystko prócz przeciwstawienia się jej członkom. Jak donosi "Daily Mail", pozbawiony przywilejów wojskowych i patronatów publicznych książę Andrzej, otrzymał pozwolenie, aby założyć wojskowy mundur podczas obchodów zaplanowanych na środę 14 września. Książę Harry, który, podobnie jak jego stryj, odbył służbę, nie może pojawić się w wojskowym stroju.

Książę Harry i książę Andrzej nie podlegają tym samym zasadom? Rodzina królewska podjęła decyzję

Zarówno książę Harry, jak i książę Andrzej, nie pełnią już oficjalnych funkcji w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Młodszy syn króla Karola III zrzekł się z ich na własne życzenie, co było pokłosiem tzw. megxitu w 2019 roku. Książę Andrzej z kolei został ich pozbawiony w wyniku skandalu, który wybuchł dwa lata później. Virginia Giuffre oskarżyła go o zmuszanie jej do czynności seksualnych, gdy miała 17 lat. Książę Andrzej zaprzeczał słowom kobiety, a sprawa zakończyła się finalnie ugodą pozasądowa podpisaną w lutym tego roku. W związku z tymi wydarzeniami syn królowej Elżbiety II nie pełni funkcji publicznych, został pozbawiony przywilejów wojskowych i patronatów królewskich

Książę Andrzej był jedynym dzieckiem królowej Elżbiety II, które w poniedziałek 12 września pojawiło się bez munduru wojskowego podczas procesji transportującej trumnę z jej ciałem do katedry św. Idziego w Edynburgu. Jak ustalił "Daily Mail", dwa dni później, gdy ciało zmarłej monarchini dotrze do Londynu, książę Andrzej będzie mógł założyć mundur sił zbrojnych na uroczystość odprowadzenia trumny do pałacu Westminster, w ramach wyjątkowego oddania hołdu zmarłej matce. Książę Harry nie dostał takiej możliwości.

Pełniący funkcje członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej wystąpią w mundurach podczas pięciu wydarzeń związanych z obchodami pożegnalnymi królowej Elżbiety II. W oficjalnych strojach pojawili się podczas ceremonii w katedrze św. Idziego, a następnie założą je na procesję do pałacu Westminster, mszę i czuwanie, pogrzeb w Opactwie Westminsterskim, a także ceremonię w kaplicy św. Jerzego w Windsorze.