Informacja o imieniu księżniczki Beatrycze została ujawniona dopiero 11 dni po jej narodzinach. Jak się okazuje, córka księcia Andrzeja i Sarah Ferguson miała nazywać się zupełnie inaczej. Pierwsze imię wybrane przez rodziców księżniczki na tyle nie przypadło do gustu królowej Elżbiecie II, że zażądała jego zmiany.

Jak pierwotnie na imię miała księżniczka Beatrice?

Księżniczka Beatrycze urodziła się 8 sierpnia 1988 roku. Jak czytamy w brytyjskim dzienniku "The Sun", książę Andrzej wraz z żoną Sarah planowali nazwać ją... Annabel. Królowa Elżbieta II nie była jednak entuzjastką tego pomysłu, gdyż uznała imię "zbyt yuppie". Co to oznacza?

Yuppie to określenie, które odnosi się do pokolenia klasy średniej w USA i Wielkiej Brytanii, które rozpoczęło pracę zawodową w latach 80. XX wieku. Charakterystycznym atrybutem dla tej kategorii społecznej jest dążenie do profesjonalizmu, pragmatyzm, indywidualizm, zamiłowanie do luksusu, dążenie do kariery oraz chęć posiadania pieniędzy. Królowa Elżbieta II nie chciała, aby rodzina królewska była w jakikolwiek sposób utożsamiana z niższymi klasami.

Rodzice księżniczki długo zastanawiali się nad alternatywą dla imienia Annabel. O wyborze imienia Beatrice ostatecznie zadecydowała sama królowa. Skąd pomysł na to imię?

Jej pełne imię to Beatrycze Elżbieta Maria, nosi zatem wszystkie imiona angielskich królowych od 1910 roku - twierdzi Wesley Kerr, ekspert od rodziny królewskiej.

Uważacie, że powody królowej Elżbiety II do zmiany imienia z Annabel na Beatrice były słuszne?