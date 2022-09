James Middleton w zeszłym roku, 11 września, ożenił się z Alizee Thevenet. Nowiną podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych dzień później.

REKLAMA

"Pan i pani Middleton. Wczoraj poślubiłem miłość mojego życia w otoczeniu rodziny, przyjaciół i oczywiście kilku psów, w pięknej wiosce Bormes-les-Mimosas. Słowa nie opiszą tego, jaki jestem szczęśliwy" - napisał wtedy.

Teraz świętował pierwszą rocznicę tego wydarzenia, która wypadła na kilka dni po śmierci królowej Elżbiety II. Brat księżnej Kate uczcił monarchinię w wyjątkowy sposób, przy okazji oddając jej hołd.

Elżbieta II mianowała Camillę królową małżonką. Kiedyś tak ją nazwała. Nieładnie

Zobacz wideo To on będzie teraz najważniejszą osobą w Wielkiej Brytanii

Brat księżnej Kate oddał hołd królowej Elżbiecie II

James Middleton opublikował na instagramowym profilu czarno-białe zdjęcie królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Pochodzi ono z ich sesji ślubnej. Przypomnijmy, że byli razem 73 lata, co jest naprawdę imponującym wynikiem, a ich szczęście przerwała śmierć monarchy 9 kwietnia 2021 roku. Brat księżnej Kate odniósł się do tego we wpisie. Zaczął od tego, że nie wydaje mu się właściwe, by radośnie świętować pierwszą rocznicę ze względu na żałobę po odejściu królowej.

Zamiast tego dzielę się zdjęciem ze ślubu królowej i księcia Edynburga, które wykonane zostało 74 lata temu. Do mojej ukochanej Alizee - nie mogę się doczekać, aby dzielić się z tobą tak wieloma momentami w naszym życiu - napisał.

Obserwatorzy Jamesa Middletona pozostawili wiele miłych słów pod adresem małżonków, a także przesyłają gratulacje:

Szczęśliwej rocznicy dla was obojga. Dobrze jest znaleźć chwilę radości nawet w czasach głębokiego smutku.

Bądźcie razem i zakochani do końca tak jak oni! - komentują.

"Kiełbasiane palce" króla Karola III budzą niepokój. Lekarz zabrał głos

Inni zwrócili się do małżonków, że Jej Wysokość na pewno by chciała, żeby uczcili łączącą ich miłość w tym wyjątkowym dla nich dniu.