Król Karol III prawie rozpłakał się, gdy usłyszał hymn. Mógł liczyć na wsparcie Camilli

Na tronie Zjednoczonego Królestwa zasiadł już oficjalnie Karol III. Nie jest to jednak czas radości. Rodzina królewska przeżywa żałobę po śmierci powszechnie kochanej i szanowanej królowej Elżbiety II. Nowy monarcha w swoim pierwszym przemówieniu najwięcej miejsca poświęcił właśnie zmarłej mamie. W poniedziałek czekało go jednak kolejne wystąpienie i tym razem oddani mogli oczekiwać więcej wątków politycznych i społecznych. Król wystąpił bowiem przed parlamentarzystami. Jednak i tym razem skupił się głównie na oddaniu hołdu mamie.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Tak Harry potraktował Meghan, kiedy żegnali się z tłumem. Kate mogła pozazdrościć

Król Karol III omal nie rozpłakał się, siedząc na tronie

Karolowi III w tej ważnej podróży do świątyni prawa towarzyszyła ukochana Camilla. Para zasiadła na tronach przed zgromadzonymi parlamentarzystami. Królowa małżonka co jakiś czas zerkała na monarchę i wyraźnie było widać, że jest z męża niesamowicie dumna. Kiedy uczestnicy wydarzenie zaczęli śpiewać hymn "God, save the King", emocje sięgnęły zenitu i Karol III omal się nie rozpłakał. Chwilę później Przewodniczący Izby Gmin wyraził kondolencje w imieniu zebranych polityków.

Jakkolwiek głęboki jest nasz smutek, wiemy, że twój jest głębszy - powiedział.

Król Karol III east News

W końcu głos zabrał król, powołując się na dorobek swojej matki.

Jak Szekspir powiedział o królowej Elżbiecie, była wzorem dla wszystkich żyjących książąt. Stojąc dzisiaj przed wami, nie mogę nie czuć ciężaru historii, która nas otacza i która przypomina nam o żywotnych tradycjach parlamentarnych, którym członkowie obu izb poświęcają się z takim osobistym zaangażowaniem. Zmarła królowa dała przykład bezinteresownego obowiązku, który z Bożą pomocą i waszymi radami będzie przeze mnie wiernie kontynuowany.

Król Karol III Królowa żona Camilla Agencja gazeta

W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć z tej wyjątkowej ceremonii.

"Kiełbasiane palce" króla Karola III budzą niepokój. Lekarz zabrał głos