Pod koniec lutego Joanna Opozda została mamą. Przypominamy, aktorka jeszcze przed narodzinami syna rozstała się z mężem, Antonim Królikowskim. Przechodziła wówczas naprawdę trudne chwile - media przez wiele tygodni żyły rozpadem jej związku i zdradą, jakiej dopuścił się 33-latek. Szerokim echem odbiła się także słowna przepychanka pomiędzy byłymi kochankami. Wygląda jednak na to, że sytuacja w życiu Opozdy nieco się uspokoiła. Aktorka chętnie dzieli się na Instagramie zdjęciami ukochanego syna Vincenta. Tym razem dumna mama zdradziła ostatni powód do radości.

Joanna Opozda chwali się pierwszym sukcesem Vincenta

Mama Vincenta poinformowała fanów na Instagramie, że w końcu nadszedł moment, w którym jej ukochany syn po raz pierwszy wypowiedział słowo "mama". Na nagraniu widzimy, jak Opozda nie ukrywa swojej radości i szeroko uśmiecha się do aparatu, mówiąc do fanów:

Słuchajcie, muszę się z wami czymś podzielić, Vincent też, chociaż tego pewnie nie powtórzy, ale dzisiaj po raz pierwszy usłyszałam słowo mama - powiedziała dumna Joanna Opozda.

Warto dodać, że w ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbił się wywiad Antka Królikowskiego w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Aktor w rozmowie z dziennikarzami dał do zrozumienia, że w jego małżeństwie od samego początku nie działo się najlepiej, jak i odniósł się do zarzutów byłej ukochanej ws. niepłacenia alimentów. Opozda opublikowała zaś w tym samym czasie wymowną grafikę, dając fanom i mediom pole do spekulacji.