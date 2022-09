Król Karol III po śmierci mamy wygłosił przemówienie, w którym powiedział, jak wybitną osobę stracił świat.Książę William opublikował list otwarty, a z niego mogliśmy się dowiedzieć, że następca tronu nie może pogodzić się z tym, co się stało. Teraz media na całym świecie cytują księcia Harry'ego.

Książę Harry przerywa milczenie i mówi o bólu po śmierci królowej Elżbiety II

Przyszły król pojawił się wraz z księżną Kate w sobotę pod murami zamku Windsor, by hołd cześć królowej Elżbiecie II. Parze towarzyszył książę Harry i Meghan Markle. W pewnym momencie mąż Amerykanki podszedł do zebranych Brytyjczyków, by podziękować im za wsparcie i modlitwy. Gazeta "The Sun" podaje, co powiedział pewnej grupie żałobników.

Bez niej jest to teraz bardzo puste miejsce. W jakimkolwiek pomieszczeniu by nie była, przez cały czas czułeś jej obecność.

Wcześniej oficjalne oświadczenie wydał książę William, w którym zawarł ważną obietnicę.

Była przy mnie w najszczęśliwszych chwilach. I była przy mnie w najsmutniejszych dniach mojego życia. Wiedziałem, że ten dzień nadejdzie, ale minie trochę czasu, zanim rzeczywistość życia bez babci wyda mi się naprawdę realna. Dziękuję jej również w imieniu mojego pokolenia, dla którego była przykładem oddania i służby publicznej. Oddając jej hołd, zapewniam, że będę wspierał swojego ojca, króla tak, jak tylko będę potrafił.

