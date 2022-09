Książę William wystosował specjalne zaproszenie do brata. Zależało mu, by ten wraz z Meghan Markle oddał hołd Elżbiecie II pod murami zamku Windsor. Tak się stało. Synowie króla Karola III oraz ich żony wspólnie przespacerowali się wzdłuż morza kwiatów, zatrzymując się co jakiś czas, by porozmawiać z zebranymi ludźmi. Sobotnie spotkanie zwaśnionych braci budzi olbrzymie emocje. Analizowane są wszystkie ich gesty i słowa. Teraz w internecie popularność zyskuje nagranie, na którym widać, jak książę William upomina Meghan Markle.

Meghan Markle boleśnie zlekceważona. Moment zarejestrowały kamery

Meghan Markle zapomniała o protokole. Książę William musiał interweniować

Książę William jest teraz pierwszym następcą tronu. To dla niego olbrzymia odpowiedzialność, którą traktuje bardzo poważnie. Potwierdził to między innymi w oświadczeniu opublikowanym po śmierci królowej. Zapewnił w nim, że zrobi wszystko, by jak najgodniej wspierać Karola III. Przyszły król skorzystał teraz ze swojego autorytetu, by upomnieć żonę brata, która omal nie złamała obowiązującego protokołu. Gdy książę William i księżna Kate opuszczali teren zamku Windsor, towarzyszący im książę Harry i Meghan Markle zaczęli ich wyprzedzać. Wtedy następca tronu zwrócił wzrok na Amerykankę i najprawdopodobniej zaczął ją instruować, jak ma się zachować.

Zbuntowana para zwolniła i przepuściła księcia Williama i jego żonę przodem. Warto zwrócić uwagę, że pojawiła się opinia znawczyni rodziny królewskiej Ingrid Seward, według której spotkanie braci, nie oznacza zażegnania sporu między nimi. Niemniej, wielu Brytyjczyków tego oczekuje.

