Pogrzeb królowej Elżbiety II zaplanowano na poniedziałek 19 września. Zanim brytyjska monarchini zostanie pochowana, trumna z jej ciałem przebędzie niemal 800 km z kilkoma przystankami, aby poddani mogli pożegnać się z nią i oddać jej hołd. Karawan wyruszył z zamku Balmoral w niedzielę 11 września o godzinie 11 polskiego czasu.

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II, udekorowana szkocką flagą, opuściła zamek w Balmoral. Karawan kieruje się na wschodnie wybrzeże i przejedzie m.in. przez miejscowości Aberdeen, Brechin i Perth. Pierwszym przystankiem na ostatniej drodze brytyjskiej monarchini będzie pałac Holyrood w Edynburgu, gdzie dotrzeć ma o godzinie 17 polskiego czasu. Przeniesienie trumny ma potrwać aż sześć godzin, aby zapewnić poddanym wystarczająco dużo czasu na pożegnanie się ze zmarłą królową. Ciało Elżbiety II zostanie wystawione w sali tronowej znajdującego się w stolicy Szkocji pałacu aż do następnego dnia.

transport trumny królowej Elżbiety II

W poniedziałek o godzinie 15:55 polskiego czasu trumna zostanie przetransportowana do katedry św. Idziego w Edynburgu. Król Karol III wraz z pozostałymi członkami rodziny królewskiej z najbliższego otoczenia zmarłej przebędą tę drogę na piechotę. Przez kolejną dobę Brytyjczycy będą mogli przyjść w to miejsce i oddać hołd królowej.

13 września o godzinie 18:00 polskiego czasu z lotniska Edynburgu wystartuje samolot, w którym trumna z ciałem królowej Elżbiety II zostanie przetransportowana do Londynu. Zmarłej towarzyszyć będzie jej córka, księżniczka Anna. Z lotniska w stolicy Anglii ciało zostanie przewiezione do pałacu Buckingham. Na to miejsce trumnę odprowadzą król Karol III oraz królowa małżonka Camilla. Pogrzeb monarchini odbędzie się po kolejnych sześciu dniach w opactwie Westminsterskim. Królowa Elżbieta II spocznie w kaplicy św. Jerzego obok męża, zmarłego przed rokiem księcia Filipa.