Złota Doda eksponuje pośladki na PGE Narodowym. Lśniła jak statuetka Oscara

10 września na warszawskim stadionie odbył się koncert organizowany z okazji dziesięciolecia PGE Narodowego. Ambasadorem Wielkiego Grania, jak nazwano imprezę, został Jan Borysewicz, a do współpracy zaproszono m.in. Janusza Panasewicza, Urszulę, Andrzeja Krzywego czy Michała Wiśniewskiego. Gwiazdą koncertu była również Doda, która zaprezentowała się w rockowym repertuarze, wykonując "Sweet Child O’ Mine" Guns N’ Roses.

Lśniąca Doda na warszawskim koncercie w nietypowej stylizacji

Doda wielokrotnie udowadniała już, że do stylizacji scenicznych przywiązuje ogromną wagę i nie boi się eksperymentować z wizerunkiem. Tak było również podczas Wielkiego Grania. Wokalistka zaprezentowała się na scenie w trzyczęściowym, złotym, ozdobionym błyszczącymi kamieniami komplecie, składającym się z krótkiej kamizelki, biustonosza i mocno wyciętych, eksponujących pośladki majtek. Do tego zestawu dobrała wysokie przezroczyste szpilki, a niemal całe ciało pokryła też lśniącą siatką. Złotawe odcienie miała nawet peruka z długich włosów, którą na tę okazję wybrała wokalistka.

Doda EastNews

Koncert na PGE Narodowym był także szansą do zaprezentowania się mniej znanym muzykom. W połowie maja rozpoczął się nabór do Wielkiego Grania, a do projektu mogli zgłaszać się gitarzyści, perkusiści, basiści i wokaliści. Castingi przeprowadzali Jacek Królik, Wojciech Pilichowski, Michał Dąbrówka oraz Joanna Lazer. Koncert rozpoczął się od wspólnego zagrania kultowego "We Will Rock You" zespołu Queen.