Książę Harry początkowo miał przybyć do Balmoral z Meghan Markle, by czuwać przy umierającej babci. W końcu jednak do zamku dotarł sam, co wywołało falę domysłów i plotek. Niezależnie od tego, co Brytyjczycy myślą o Amerykance, z pewnością docenią fakt, że w sobotę popołudniu pojawiła się przed bramami zamku Windsor, by oddać hołd królowej Elżbiecie II.

Meghan Markle i książę Harry przed zamkiem Windsor

Meghan Markle przed bramami zamku pojawiła się u boku księcia Harry'ego. Towarzyszyli im obecny następca tronu oraz jego żona. Powszechnie wiadomo, że relacje między parami są bardzo napięte. Wygląda jednak na to, że stare animozje w tym wyjątkowym czasie odchodzą na dalszy plan.

Wnukowie królowej Elżbiety II wraz z żonami zatrzymali się na dłuższą chwilę przed morzem kwiatów i zniczy, które zostały ułożone przed ludzi z całego świata. Byli ubrani na czarno i wyglądali na bardzo smutnych i pogrążonych we własnych trudnych myślach. Jak podaje "Daily Mail", to przyszły książę William miał zaprosić brata oraz Meghan Markle do wspólnego oddania hołdu zmarłej.

Król Karol III zwrócił się do Meghan Markle

Również nowy monarcha uważa, że stare spory w obliczu żałoby narodowej przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. W pierwszym orędziu po śmierci mamy zwrócił się do Meghan Markle i Harry'ego w niezwykle ciepły sposób.

Chciałbym wyrazić także moją miłość dla Harry’ego oraz Meghan, którzy budują swoje życie za granicą. W okresie około tygodnia będziemy razem, jako naród, jako wspólnota globalna, aby pochować moją matkę.

Pod bramami zamku Windsor od czwartku gromadzą się tłumy ludzi, którzy oddają hołd zmarłej królowej.

Księżna Kate, książę William, Meghan Markle, książę Harry East News

