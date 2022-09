Piotr Stramowski wrzucił zdjęcie z córką. "Trzy latka za tobą"

Piotr Stramowski i jego żona, Katarzyna Warnke, są rodzicami trzyletniej Heleny. Aktorska para pilnie strzeże prywatności dziewczynki, dbając o to, by jej wizerunek nie przedostał się do sieci. Trzeba przyznać, że są w tym konsekwentni. Bardzo długo nie ujawniali nawet podstawowych informacji takich jak płeć czy imię dziecka. Do dziś, ilekroć publikują w sieci fotografie córki, pilnują, by jej twarz nie była widoczna w kadrze. Nie inaczej jest na najnowszym, urodzinowym zdjęciu.

Piotr Stramowski świętuje urodziny córki

W sobotę, 10 września, Piotr Stramowski opublikował na instagramowym profilu zdjęcie wykonane w nadmorskiej scenerii, prezentujące go w towarzystwie Heleny. Okazja była szczególna - urodziny dziewczynki.

Wszystkiego najlepszego, kochanie. Trzy latka za tobą. Brawo! Dwie "panienki" ze zdjęcia pozdrawiają wszystkich urodzonych we wrześniu - napisał aktor.

Swoim zwyczajem "utajnił" wizerunek córki, zasłaniając jej twarz. Tym razem wykorzystał do tego celu grafikę przedstawiającą serce. Uwagę obserwatorów zwróciły też wzorzyste plażowe stylizacje gwiazdora i jubilatki.

W sekcji komentarzy zaczęły pojawiać się życzenia dla trzylatki oraz równie liczne wpisy od innych "wrześniowych panienek" wywołanych do tablicy przez Stramowskiego. On sam 17 września będzie świętował 35. urodziny.

Jaka już duża!

Wrześniowe panny są najlepsze.

Czas leci, czas leci - dzielili się spostrzeżeniami internauci.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko dołączyć do życzących Helenie i Piotrowi wszystkiego najlepszego.

