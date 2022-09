Tak Meghan Markle zareagowała na śmierć królowej Elżbiety II!

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września w ukochanym zamku Balmoral w Szkocji. W ostatnich chwilach życia towarzyszył jej król Karol III wraz z księżniczką Anną. Książę Harry ostatni przybył do Balmoral i pierwszy opuścił zamek, by powrócić do oczekującej na niego Meghan Markle. Pojawiły się doniesienia, że żona miała mu towarzyszyć w drodze na ostatnie pożegnanie królowej, ale król Karol III nie chciał jej widzieć. Może mieć to związek z ostatnim wywiadem Meghan dla "The Cut", w którym wyznała, że po "megxicie" jej mąż w pewien sposób "stracił" swojego ojca. Teraz okazało się, że odwołała część planów, by przygotować się do królewskiego pogrzebu.

Meghan Markle zareagowała na śmierć królowej Elżbiety. Odwołała część planów

Jak donosi "Page Six" Meghan Markle miała odwołać część planów z powodu śmierci królowej Elżbiety II. Żona księcia Harry'ego 20 września miała pojawić się jako gość w show Jimmy'ego Fallona.

Nie wiem, o czym miałaby w ogóle rozmawiać z Fallonem, ale oczywiście jej występ został odwołany - ujawniło źródło "Page Six".

W tym samym dniu, w który miała zaplanowany występ, Meghan razem z mężem miała pojawić się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ na Manhattanie. Według "Page Six" to wydarzenie również zostało odwołane, a Meghan planuje przesunąć w czasie wydanie kolejnego odcinka swojego podcastu "Archetypy". Zdaniem "Page Six" nowy odcinek miał został wyemitowany we wtorek na Spotify.

"Page Six" jest zdania, że para ma pozostać w Wielkiej Brytanii do czasu pogrzebu królowej Elżbiety II. Uważa się, że państwowa uroczystość ma odbyć się w poniedziałek, 19 września. Nie wiadomo jednak, czy dwójka pociech księcia Harry'ego i Meghan Markle zostanie sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych.