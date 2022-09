Śmierć królowej Elżbiety II dotknęła dziesiątki osób na całym świecie. Zmarłą monarchinię wspominają i opłakują także przywódcy państw, przekazując kondolencje z niemal wszystkich zakątków globu. Dołączyli do nich król Filip VI i królowa Letizia, których z brytyjską monarchinią łączyły także więzy rodzinne. Władca Hiszpanii był bowiem spokrewniony z księciem Filipem.

Królowa Letizia i król Filip VI podpisali księgę kondolencyjną

Dzień po śmierci królowej Elżbiety II władca hiszpańskiego tronu i jego żona udali się do brytyjskiej ambasady w Madrycie, aby złożyć wpisy do księgi kondolencyjnej. Choć obydwoje są pogrążeni w żałobie, królowa Letizia zadbała o to, aby zmarłą królową uhonorować także strojem. Tego dnia wybrała bardzo czarną sukienkę z długimi rękawami, sięgającą przed kolano, którą spięła szerokim paskiem. Dobrała do niej klasyczne skórzane szpilki oraz niewielką torebkę Armaniego. Stylizacją hiszpańskiej królowej zachwycili się poddani, doceniając, że jak zwykle wygląda z wielką klasą i zawsze jest w stanie ubrać się odpowiednio do okazji.

król Filip VI, królowa Letizia EastNews

Król Filip VI zamieścił też na Twitterze list skierowany do króla Karola III. Pożegnał w nim swoją "ciocię Lilibet", jak on i królowa Letizia zwracali się do królowej Elżbiety II.

Bez wątpienia doświadczyła, napisała i ukształtowała wiele istotnych rozdziałów w historii naszego świata w ciągu ostatnich siedmiu dekad. Jej poczucie obowiązku, zaangażowanie i oddanie życia w służbie mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest dla nas przykładem i pozostanie dziedzictwem dla przyszłych pokoleń - napisał.

Król i królowa Hiszpanii podobny list, skierowany do królowej Elżbiety II, napisali również przed rokiem, gdy zmarł mąż brytyjskiej monarchini. Letizia i Filip VI przekazali w nim wówczas, że z ogromnym smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci "wujka Filipa".