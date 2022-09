Martyna Gliwińska dwa lata po śmierci Anny Przybylskiej związała się z Jarosławem Bieniukiem, z którym doczekała się syna Kazimierza. Relacja pary była niezwykle burzliwa, bowiem cały czas się rozstawali i schodzili. Dziś układają sobie życie u boku innych partnerów i dzielą opiekę nad dzieckiem.

Martyna Gliwińska pokazała syna w nowej fryzurze

Martyna Gliwińska często chwali się nowymi zdjęciami Kazimierza w mediach społecznościowych. Ostatnio uwieczniła spacer po plaży, podczas którego zapozowała z synem na tle morza. Chłopiec był ubrany w ciepłą szarą bluzę z czerwoną palmą i zaprezentował się w nowej, krótszej fryzurze. Od razu można zauważyć, że dzięki niej nieco wydoroślał.

Ktoś tu już jest dużym CHŁOPAKIEM - pisała Martyna Gliwińska.

Martyna Gliwińska z synem Instagram @martyna.gliwinska

Zachwytu Kazikiem nie kryli fani, którzy zasypali byłą partnerkę Jarosława Bieniuka komentarzami.

Do schrupania. Był słodkim bobasem, a teraz taki śliczny kawaler.

Niedawno przyszedł na świat, a już taki chłopiec, czas pędzi. Śliczny jest, bo i mama jest piękną kobietą.

Kaziu! Kiedy ty tak urosłeś? - czytamy w komentarzach.

Martyna Gliwińska ma nowego partnera. Jak się dogaduje z Kazikiem?

Jakiś czas temu Martyna Gliwińska oznajmiła fanom, że spotyka się z nowym mężczyzną. Para poznała się w pracy projektantki wnętrz i od razu zaiskrzyło. Ujęła ją jego opiekuńczość i to, jak szybko nawiązał naturalną relację z Kazimierzem. Wygląda na to, że poważnie myślą o wspólnej przyszłości, bowiem ukochany oświadczył się jej podczas sierpniowego urlopu na Bali. Mimo to Gliwińska zdecydowała, że póki co nie będą się pokazywać publicznie, a tożsamość tajemniczego ukochanego influencerki nie są znana jej obserwatorom.

