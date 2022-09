Tłum wita króla Karola pod pałacem Buckingham. Camilla szła z tyłu

Król Karol III i królowa małżonka Camilla spotkali się dziś z tysiącami poddanych, którzy przed pałacem Buckingham opłakują królową Elżbietą II. To pierwszy raz, gdy Karol pojawił się publicznie w roli monarchy. Król wymieniał uściski rąk z tłumem, z którego padały znamienne słowa: "God save the King". 73-letni syn królowej Elżbiety II jest najstarszym władcą wstępującym na tron w historii Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Rodzina królewska świętuje jubileusz królowej

Król Karol i królowa małżonka widziani po raz pierwszy od śmierci królowej Elżbiety

Tłumy poddanych powitały Karola III przed pałacem Bucinkgham. Wiwaty na cześć nowego króla

Ogromne tłumy wiwatowały królewskiej parze po ich przybyciu do pałacu Buckingham. Zaimprowizowano także wykonanie hymnu narodowego. Król Karol był wyraźnie poruszony całą sytuacją. Niektórzy zwolennicy brytyjskiej rodziny królewskiej nawet całowali go w rękę.

król Karol III Fot. Yui Mok/AP

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony

Królowa małżonka Camilla początkowo szła kilka kroków za królem, by potem dołączyć do niego i przyglądać się morzu kwiatów położonych przed pałacem.

król Karol III, królowa małżonka Camilla Fot. Yui Mok/AP

Król Karol i królowa małżonka Camilla noc spędzili w zamku Balmoral, gdzie w czwartek pośpieszyli do umierającej Elżbiety II. W piątek po południu monarcha spotka się z premier Wielkiej Brytanii, Liz Truss. O godzinie 19:00 zaplanowane jest pierwsze orędzie Karola III do narodu. Król wydał już rozkaz, żeby żałoba narodowa trwała aż do siedmiu dni po pogrzebie królowej. W sobotę o godzinie 11:00 nastąpi oficjalne ogłoszenie najstarszego syna Elżbiety II królem podczas Rady Akcesyjnej. Uroczystość odbędzie się w komnatach reprezentacyjnych pałacu św. Jakuba i po raz pierwszy w historii będzie transmitowana przez stacje telewizyjne.

Dziennikarz nazwał Camillę królową. Jego koleżanka nie wytrzymała. Ta mina to hit