Córka Aleksandra Kwaśniewskiego i Jolanty Kwaśniewskiej cieszy się sporą sympatią Polaków. Przez lata dała się poznać głównie jako prezenterka telewizyjna. W 2012 roku poślubiła wokalistę Kubę Badacha. Choć para niezbyt często mówi o życiu prywatnym, zdarzają się wyjątki. Aleksandra Kwaśniewska udostępniła w mediach społecznościowych właśnie zdjęcie ogrodu. To jej azyl.

Aleksandra Kwaśniewska pokazała willę na Mazurach. "Jak z bajki"

Aleksandra Kwaśniewska pokazała ogród na Instagramie. Urokliwe miejsce

Aleksandra Kwaśniewska jest całkiem aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 300 tys. użytkowników. Choć temperatura na zewnątrz nieco niska, dziennikarka udostępniła na InstaStories ujęcie z ogrodu. To właśnie tam córka byłego prezydenta spędza pierwsze dni po wakacjach. Na zamieszczonej fotografii możemy zobaczyć wygodne, ogrodowe meble i donice z kwiatami. To idealne miejsce do relaksu, ale także do zdalnej pracy przy komputerze. Prezenterce wiernie towarzyszył jej pies.

Ostatnio Aleksandra Kwaśniewska pochwaliła się także lekturą, która wyjątkowo przypadła jej do gustu. Książka napisana przez Billa Clintona i James'a Pattersona nosi tytuł "Córka prezydenta"

Próżno tu szukać poezji i finezyjnych opisów przyrody, jest za to wartka akcja, wysoka stawka i możliwość wglądu w brutalne mechanizmy wielkiej polityki. Jeśli lubicie to sympatyczne uczucie, gdy oddech więźnie gdzieś w okolicy brzucha i czeka cierpliwie, aż przewrócicie stronę, to jest to pozycja dla was - napisała Aleksandra Kwaśniewska.

