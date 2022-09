Królowa Elżbieta zmarła 8 września 2022 roku. Jej śmierć przyczyni się do wielu zmian nie tylko w monarchii, ale także w życiu zwykłych Brytyjczyków. Tron objął król Karol, który jako jeden z pierwszych przybył do zamku w Balmoral, gdzie mógł pożegnać się z matką. Monarcha został zauważony przez fotoreporterów po raz pierwszy od śmierci królowej. W towarzystwie królowej małżonki Camilli odbywają podróż do Londynu. Mieli smutek wypisany na twarzy.

Król Karol i królowa małżonka Camilla widziani po raz pierwszy od śmierci królowej Elżbiety

Król Karol musi teraz zmierzyć się z wyzwaniami, do których był przygotowywany przez całe życie. Od momentu, w którym Pałac Buckingham wydał oświadczenie w sprawie zdrowia królowej, Brytyjczycy zaczęli podejrzewać, że sytuacja jest bardzo poważna. Informacja o śmierci monarchini została podana 8 września po godzinie 19:00 polskiego czasu.

Król Karol III opuścił zamek w Balmoral wraz z królową małżonką Camillą. Wspólnie udają się do Londynu, gdzie ten wygłosi pierwsze przemówienie do narodu już jako monarcha. Fotoreporterzy przyłapali członków rodziny królewskiej w czarnym samochodzie marki Audi, Camilla siedziała obok kierowcy, a z tyłu można było zauważyć króla.

Król Karol i królowa małżonka Camilla widziani po raz pierwszy od śmierci królowej Elżbiety Fot. East News

Co oznacza dziesięć dni żałoby narodowej po odejściu królowej?

Wiadomo, że zgodnie z decyzją króla Karola, królewska żałoba potrwa przez siedem dni. Przez ten czas członkowie rodziny królewskiej nie będą podejmować nowych obowiązków, oprócz tych związanych z planowaniem ceremonii pogrzebowych.