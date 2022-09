Królowa Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą na brytyjskim tronie. Teraz władzę przejął jej syn, król Karol III. Rodzina królewska pogrążona jest w żałobie a monarchinię żegnają światowi liderzy i przywódcy. Dołączył do nich Andrzej Duda, który kondolencje zamieścił na Twitterze.Głos zabrała też... Doda - również zareagowała w mediach społecznościowych na tragiczną informację puszczoną w świat przez Pałac Buckingham.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Gwiazdy żegnają królową Elżbietę II. Dla niektórych to był prawdziwy cios. "Świat już nigdy nie zobaczy takiej jak ona"

Zobacz wideo Przyjaciółka Dody: "Ona jest swojską dziewczyną". To nie wszystko

Doda reaguje na śmierć królowej Elżbiety II. Nagranie już usunęła

Doda w mediach społecznościowych zareagowała na doniesienia na temat śmierci królowej Elżbiety. Zwracając się do fanów próbowała zauważyć, że nagła śmierć monarchini niesie za sobą pewną "lekcję". Po chwili - zapewne w żartach - dodała, że chce, by fani ją doceniali. Rabczewska przy okazji nawiązała do Maryli Rodowicz z prośbą o suplementację i dbanie o siebie.

Kochani, zmarła królowa Elżbieta. Bardzo jest mi przykro, ale jaką to daje nam lekcję? Żebyście mnie doceniali. Ludzie tak szybko odchodzą - powiedziała Dorota, dodając na koniec: Marylka, bierz rutinoscorbin.

Wideo szybko zniknęło z jej profilu, jednak co raz znalazło się w internecie, nigdy nie ginie.

Maryla Rodowicz, o której wspomniała Doda, wykazała się większym taktem i szacunkiem od młodszej artystki. Gwiazda poświeciła królowej Elżbiecie post na Facebooku, w którym ciepło ją pożegnała.

W dzieciństwie zbierałam znaczki pocztowe z wizerunkiem królowej Elżbiety II. To był rarytas. Odeszła wielka postać, symbol Wielkiej Brytanii. Była moją idolką. Żegnaj, Królowo - napisała wokalistka.

Król Karol III nie znosił popularności księżnej Diany. Był chorobliwie zazdrosny

Odebraliście słowa Dody jako nietakt?