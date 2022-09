Po śmierci królowej Elżbiety II w życie zostało wdrążonych szereg operacji i procedur, które szczegółowo opisują przebieg pogrzebu. Jak podają brytyjskie media, okres żałoby narodowej potrwa dziesięć dni. To będzie trudny czas dla społeczeństwa - przepełniony smutkiem, żalem i rozmyśleniami nadchodzącymi zmianami. Zobacz też: "Operacja Jednorożec" i "Pióro". Znamy szczegóły pogrzebu królowej.

REKLAMA

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Monarchini spocznie obok ukochanego męża

Zobacz wideo Dziwne obyczaje panujące wśród rodziny królewskiej

Co oznacza dziesięć dni żałoby narodowej po śmierci królowej Elżbiety II?

8 września 2022 to data, która zapadnie w pamięci społeczeństwa na długo i jednocześnie rozpocznie smutny i pełen melancholii dziesięciodniowy okres żałoby narodowej. Harmonogram pożegnania powstał wraz ze wstąpieniem Elżbiety II na tron w 1952 r. Zgodnie z planem, ceremonia pogrzebowa powinna odbyć się dziesięć dni po śmierci - w niedzielę 18 września. Ogłoszono, że będzie to dzień wolny od pracy dla całego Zjednoczonego Królestwa. Dzień śmierci królowej jest ogłoszony jako D-Day. Każdy kolejny, aż do dnia pogrzebu, będzie miał nazwę D-Day+1, D-Day+2 ect.

W okresie żałoby narodowej zajdzie wiele zmian w całym państwie. Wszystkie flagi będą opuszczone do połowy masztu przez cały okres, zostaną otwarte także księgi kondolencyjne. Po poinformowaniu rządzących krajem i innych państw została rozesłana oficjalna informacja prasowa. Strona internetowa rodziny królewskiej zmieniła się na czarną stronę z oświadczeniem potwierdzającym śmierć królowej, podobnie jak strona internetowa rządu Wielkiej Brytanii. Każdy kolejny dzień poprzedzający pogrzeb będzie realizowany według ścisłego harmonogramu.

Żałoba narodowa w Wielkiej Brytanii potrwa dziesięć dni

Dzień śmierci królowej oznaczany jako D-Day, rozpocznie on kolejne dni poprzedzające żałobę. Każdy z nich jest skrupulatnie zaplanowany. Pierwszego dnia Jej Wysokości trumna z jej ciałem ma zostać poprowadzona w procesji wojskowej z Pałacu Buckingham do Westminster Hall, gdzie zostanie złożona na następne cztery dni. Wyrazy szacunku jako pierwsi złożą członkowie rodziny królewskiej oraz głowy państw. Później natomiast drzwi zostaną otwarte dla reszty Brytyjczyków, którzy również będą mogli pożegnać ukochaną królową.

"Operacja London Bridge" - ten komunikat wstrząśnie Wielką Brytanią. Co będzie się działo po śmierci królowej Elżbiety II?

Narodowej relacje w mediach będą również odzwierciedlać okres żałoby - stacje telewizyjne i radiowe muszą ściśle przestrzegać kodeksu postępowania. Chodzi m.in. o strój prezenterów, zachowanie powagi oraz odpowiednią narrację. Paski informacyjne również przybiorą inną formę. Tymczasowe środki będą obejmować zawieszenie programów komediowych w BBC, oraz zalecenie, aby DJ-e grali nieobraźliwą muzykę. Praca parlamentu zostanie zawieszona na dziesięć dni, podobnie jak Londyńska Giełda Papierów Wartościowych.