8 września 2022 roku Pałac Buckingham przekazał wieści o śmierci królowej Elżbiety. Monarchini odeszła w posiadłości Balmoral w Szkocji. Król Karol III i jego siostra księżniczka Anna towarzyszyli królowej podczas ostatnich chwil jej życia. Elżbieta była kochana przez tłumy, a poddani często dziwili się niektórym z jej przyzwyczajeń. Nieżyjąca już królowa przekazała dzieciom nie tylko "gen długowieczności", ale i osobliwe dziwactwa.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Gwiazdy żegnają królową Elżbietę II. Dla niektórych to był prawdziwy cios. "Świat już nigdy nie zobaczy takiej jak ona"

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Król Karol też ma swoje dziwactwa. Idealne sznurowadła i ulubiona marka papieru toaletowego

Jak można dowiedzieć się z książki Marka Rybarczyka "Elżbieta II. Ostatnia taka królowa", król Karol przed śmiercią matki miał do dyspozycji czterech kucharzy, dziesięciu ogrodników, trzech kamerdynerów i czterech służących. To się z pewnością zmieni i od teraz dziedzica tronu będzie otaczać cały sztab królewskiego personelu. Do tej pory mieszkał w Clarence House, ale będzie musiał przeprowadzić się do Pałacu.

Więcej zdjęć króla Karola znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Król zawsze wygląda stosownie do okazji i jak się okazało, ma niespotykane wymagania. Otóż nawet jego sznurowadła są nienaganne i zawsze wyprasowane. Ciekawe jest również to, że król wozi ze sobą ulubioną deskę klozetową wykładaną białą skórą, którą dostał kiedyś w prezencie bożonarodzeniowym. Ma również ulubioną markę papieru toaletowego.

ZOBACZ: Kate dała Harry'emu "idealną dziewczynę", Diana w pierwsze święta zaliczyła faux pas. Jakie prezenty dają sobie royalsi? Trudny wymóg: ma być tanio

Sarah Ferguson składa hołd Elżbiecie II. "Niesamowita teściowa i przyjaciółka"

Jak można dowiedzieć się z publikacji, król uchodzi za osobę niezwykle oszczędną, a jego bielizna jest wielokrotnie cerowana (co jest akurat ekologiczne). Nie wyrzuca resztek jedzenia i zdarza mu się także je jeść, czego ponoć wyjątkowo nie znosiła księżna Diana. Spodziewaliście się takich przyzwyczajeń?