"Operacja Jednorożec" i "Pióro" to drobiazgowe, jednak bardzo istotne postanowienia, które ustalają plan działania po śmierci królowej w szkockim zamku Balmoral. Stworzone wiele lat temu i wielokrotnie aktualizowane ustalenia szczegółowo opisują zorganizowane procedury po śmierci monarchini. Wszystko po to, by zapobiec chaosowi i zamieszaniu, na które nie ma miejsca podczas tak smutnych i ważnych dni.

"Operacja Jednorożec" - szczegóły pogrzebu

8 września 2022 roku to smutna data i zakończenie pewnej epoki. Śmierć królowej Elżbiety II uruchomiła specjalny plan działania. Do pałacu Balmoral w Szkocji przyjechali najważniejsi członkowie rodziny królewskiej - wszystkie dzieci Elżbiety II oraz synowie króla Karola III, czyli książę William i Harry.

"Operacja Jednorożec" ma przygotować służby na zdarzenia związane ze śmiercią brytyjskiej królowej. Plan został stworzony na samym początku rządów monarchini. W Wielkiej Brytanii odbywają się co najmniej trzy spotkania, na których uaktualniane są plany działania na wypadek śmierci królowej. Udział w nich biorą członkowie parlamentu, organów bezpieczeństwa oraz publiczni nadawcy.

"Operacja Jednorożec" została wdrożona. Spowodowało to natychmiastowe zawieszenie działalności politycznej przez parlament tego kraju po to, by władze mogły przygotować się do państwowego pogrzebu. Zawieszone zostały także działania oficjalnej, szkockiej rezydencji - pałacu Holyrood gdzie zostanie przywiezione ciało królowej i przeniesione do katedry St Giles na Royal Mile w Edynburgu. Następnie ciało królowej zostanie przewiezione na stację Waverley pociągiem Royal Train do Londynu.

"Operacja Jednorożec" - protokół na wypadek śmierci królowej w Szkocji

Operacja "Pióro" to jedna z procedur pogrzebowych związanych ze śmiercią królowej Elżbiety II

Zgodnie z tradycją i planem każdy dzień poprzedzający uroczystości pogrzebowe będzie określany jako "D-Day+1", "D-Day+2" aż do "D-Day+10". We wtorek 13 września, czyli w D-Day+5 kondukt pogrzebowy z trumną przejdzie ulicami Londynu z Pałacu Buckingham aż do Pałacu Westminsterskiego. Z kolei później odbędzie się specjalne nabożeństwo w Westminster Hall. Zgodnie z założeniami "Operacji Pióro" poddani będą mogli pożegnać ukochaną królową. Od środy 14 września do soboty 17 września trumna z ciałem monarchini będzie wystawiona w Pałacu Westminsterskim na widok publiczny.

Oficjalna ceremonia pogrzebowa zaplanowana jest na niedzielę 18 września w Opactwie Westminsterskim. Nabożeństwo poprowadzi arcybiskup Canterbury. Będzie to smutny, lecz wyniosły dzień wolny od pracy - giełda oraz większość instytucji i firm pozostanie zamknięta. Po mszy świętej ciało monarchini zostanie przewiezione do Zamku Windsor. Królowa spocznie w Kaplicy św. Jerzego, w tym samym grobowcu, w którym jest pochowany jej ojciec, król Jerzy VI.