Pogrzeb królowej Elżbiety II. Monarchini spocznie obok ukochanego męża

Królowa Elżbieta II, najdłużej panująca monarchini Wielkiej Brytanii, odeszła 8 września w wieku 96 lat. Zasiadała na tronie przeszło 70 lat. Z całego świata napływają kondolencje. W związku ze śmiercią Jej Wysokości pojawiają się pytania dotyczące pogrzebu. Cała procedura od dawna jest już zaplanowana. Kiedy i gdzie królowa zostanie pochowana?

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Wszystkie szczegóły od dawna są ustalone

Plan na okoliczność śmierci królowej Elżbiety II znany jest pod kryptonimem "Operacja London Bridge". Według jego zapisów cztery dni po odejściu Jej Wysokości trumna z jej ciałem ma zostać poprowadzona w procesji wojskowej z Pałacu Buckingham do Westminster Hall, gdzie zostanie złożona na następne cztery dni. Pierwszeństwo w składaniu wyrazów szacunku należy do członków rodziny królewskiej oraz państwowych oficjeli. Później natomiast drzwi zostaną otwarte dla reszty Brytyjczyków. Zgodnie z tradycją żałoby narodowej pogrzeb królowej odbędzie się 10 dni po jej śmierci. Nabożeństwo będzie sprawowane najprawdopodobniej w Opactwie Westminsterskim, co uczyniłoby Elżbietę II pierwszą od 1760 roku władczynią, która miała tam pogrzeb. Królową pożegnają dygnitarze i głowy państw z całego świata. Świątynia zwykle mieści niewiele ponad dwa tysiące wiernych. W wyjątkowych okolicznościach można jednak zorganizować dodatkowe miejsca dla ponad ośmiu tysięcy osób, tak jak miało to miejsce podczas koronacji królowej.

Spodziewanym miejscem pochówku królowej Elżbiety II jest kaplica św. Jerzego na terenie zamku Windsor, gdzie monarchini spędziła ostatnie lata. Jej Wysokość spocznie obok swojego ojca, króla Jerzego VI, siostry, księżniczki Małgorzaty oraz księcia Filipa, ukochanego męża.