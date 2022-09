8 września 2020 roku zmarła królowa Elżbieta II. Informację o jej śmierci jako pierwsza podała stacja BBC, przerywając transmisję, by wyemitować czarno-białą grafikę z logiem stacji. W tle wybrzmiał hymn. Okazuje się, że dziennikarzom nie było łatwo przekazać tę trudną wiadomość. Emocje wzięły górę.

Królowa Elżbieta II nie żyje. Dziennikarzom łamał się głos

Dziennikarz BBC i innych brytyjskich stacji pojawili się w czwartek na wizji w czarnych garniturach i krawatach. Wyglądało na to, że byli przygotowani na to, że będą musieli przekazać informację o śmierci monarchini. Ciemny strój jest bowiem elementem protokołu, do którego przedstawiciele stacji musieli się dostosować. Kiedy jednak z Pałacu Buckingham dotarła do nich oficjalna informacja o śmierci królowej Elżbiety, nie mogli powstrzymać łez. Te w BBC polały się, nim jeszcze na ekranach telewizorów pojawiła się czarno-biała grafika przerywająca transmisję.

Pałac Buckingham ogłosił, że królowa zmarła dziś po południu "spokojnie" w Balmoral - powiedział dziennikarz BBC Huw Edwards.

Edwards starał się mówić uroczyście, na jego twarzy widać było jednak smutek.

Informację o śmierci królowej podał także Dermot Murnaghan, któremu na początku łamał się głos.

'Królowa zmarła zaledwie kilka chwil temu w Balmoral. Była najdłużej urzędującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii i najstarszą głową państwa na świecie. Jej najstarszy syn i następca Karol, dotychczasowy książę Walii, jest teraz królem - usłyszeli widzowie stacji.

Murnaghan dodał później emocjonalnie:

Wielu z nas po prostu nie pamięta czasów, kiedy nie była głową państwa.

Z emocjami nie mógł poradzić sobie jednak przede wszystkim Andrew Marr ze stacji LBC.

Pałac Buckingham potwierdził, że królowa zmarła - powiedział ze łzami.

Królowa Elżbieta nie żyje Screen LBC