To on zostanie królem Wielkiej Brytanii. Książę Karol obejmie tron. "Karol III"

Śmierć królowej Elzbiety II nastąpiła, jak podaje Pałac Buckingham - "spokojnie w zamku w posiadłości w Balmoral w wieku 96 lat". Jej obowiązki przejmie teraz książę Karol, który od momentu śmierci matki stał się oficjalnie królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Był jednym z kandydatów najdłużej czekających na sukcesję w historii Wielkiej Brytanii.

Książę Karol oficjalnie królem Wielkiej Brytanii. Na naszych oczach kończy się pewna epoka

Informację o śmierci królowej Elżbiety II przekazali BBC News, Pałac Buckingham i oficjalne media Royal Family. Z oświadczenia można było wyczytać, że po 70 latach panowania królowa Elżbieta II zmarła w spokoju po południu.

Zmarła spokojnie w Balmoral, dziś po południu. Król i Królowa Małżonka pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu - można wyczytać w komunikacie Pałacu Buckingham.

Elżbieta II była najdłużej panującą władczynią w historii Zjednoczonego Królestwa - rządziła nim przez 70 lat.

Jak podaje "The Mirror", oczekuje się teraz, że książę Karol wygłosi przejmujące przemówienie na cześć ukochanej matki i królowej Brytyjczyków. Według BBC News został on automatycznie mianowany królem na mocy XVII-wiecznej Ustawy o Prawach z 1689 roku i Aktu Ugody z 1701 roku. Muszą też zostać zachowane wszelkie formalności, dlatego wszyscy czekają aktualnie na formalną proklamację księcia Karola ws. zostania nowym monarchą podczas Rady Akcesyjnej w Pałacu św. Jakuba w Londynie. Powinno to nastąpić jak najszybciej.

