Sara James ma problemy w szkole? "Dużo się dzieje"

Sara James pojawiła się na castingu do "America’s Got Talent", gdzie zaśpiewała utwór "Lovely" Billie Eilish i dzięki decyzji Simona Cowella w sekundę trafiła prosto do półfinału programu. Podczas kolejnego występu skradła serca widzów piosenką Eltona Johna "Rocketman". Dzięki głosom publiczności dostała się do wymarzonego finałowego etapu.

Przed Sarą James walka o zwycięstwo w wielkim finale, który już 13 września będzie transmitowany w telewizji NBC. Wygląda na to, że niezależnie od wygranej Sara już jest zwyciężczynią. Wszyscy wróżą jej światową karierę i pasmo sukcesów, porównują ją też do największych gwiazd sceny. Rezolutna 14-latka doskonale zdaje sobie sprawę, że musi jednak zadbać o edukację, zanim w pełni odda się budowaniu kariery.

Nauczycielka Sary James wyznała, jaka wokalistka jest prywatnie. No nieźle

Sara James ma szansę zawojować świat, ale ma zaledwie 14 lat. Co ze szkołą?

Jedna z nauczycielek Sary James wyznała ostatnio, że dziewczyna nadal pozostaje bardzo skromna i twardo stąpa po ziemi. Wygląda na to, że pomimo absorbujących zajęć związanych z finałem amerykańskiej wersji "Mam Talent" cele nastolatki są jasno określone. W jednej z ostatnich rozmów z "Dzień dobry TVN" młoda wokalistka opowiedziała o planach na najbliższą przyszłość. Wbrew przewidywaniom publiczności po zakończeniu programu dziewczyna nie zamierza zostawać na dłużej w USA. Sara chce wrócić do domu i kontynuować edukację.

Ja mam dom w Polsce, mam tam wszystko, również szkołę. Wracam! (...) Każde dziecko musi się uczyć, a ja jestem niepełnoletnia, mam 14 lat - odpowiedziała.

Sara James wyznała, że w trakcie pobytu za granicą nie opuszcza zajęć w szkole. Młoda wokalistka uczestniczy w lekcjach online i dzielnie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków. Czas na edukację musi wygospodarować pomiędzy próbami do finału. Jak sama przyznała, te ostatnio są bardzo intensywne.

Codziennie są próby, dużo się dzieje i cały czas pracujemy - powiedziała w wywiadzie.

Finał "America's Got Talent" odbędzie się w Los Angeles we wtorek 13 września o 20:00 czasu lokalnego i będzie emitowany w telewizji NBC. W Polsce godzina emisji amerykańskiego show przypada o drugiej w nocy. Wyniki głosowania zostaną podane dzień później.

