Sara James ma zaledwie 14 lat, a już wszyscy przewidują jej wielką karierę muzyczną. Nastolatka wystartowała w castingach do amerykańskiej wersji "Mam Talent" i za sprawą jednego zdecydowanego ruchu Simona Cowella dostała przepustkę do półfinału show. Na scenie wykonała utwór Eltona Johna "Rocketman" i całkowicie oczarowała widzów. Dzięki ich głosom dostała się do wielkiego finału programu, do którego właśnie się przygotowuje. Sara James ma ogromne szanse na zwycięstwo, ale jeszcze do niedawna była skupiona na szkole i zajęta zwykłym życiem nastolatki.

"America's Got Talent". Sara James zostanie w USA? Ma plan

Nauczycielka Sary James jest przekonana o jej zwycięstwie

Sara James właśnie przygotowuje się do wielkiego finału "America's Got Talent", ale jeszcze do niedawna była skromną dziewczyną z małego miasteczka - Ośna Lubuskiego. Wychowawczyni i nauczycielka ze szkoły Sary w rozmowie z "Faktem" zdradziła, jaka była wokalistka jeszcze przed sukcesami w programie. Nauczycielka o Sarze James wyrażała się w samych superlatywach. Przyznała, że pomimo ogromnej popularności nadal pozostała skromną, pełną energii dziewczyną, która łatwo zjednuje wokół siebie ludzi.

Jestem przekonana, że jej woda sodowa do głowy nie uderzy, bo to bardzo skromna dziewczyna. Ona jest dziewczyną, której nie da się nie lubić. Jest pełna życia, energii, po prostu wspaniała. Nawet teraz, jak już jej nie uczę, to biegnie na ulicy, żeby się do mnie przytulić i woła: moja pani - wyznała nauczycielka Sary James Małgorzata Soloch.

Nauczycielka Sary James przyznała, że w miejscowości, w której dorastała, jest już wielką gwiazdą i dzieci zabiegają o jej autograf. Kobieta dodała też, że jest przekonana o zwycięstwie podopiecznej i mocno trzyma za nią kciuki.

Jak jej kariera wybuchła, to szczególnie dla najmłodszych uczniów stała się idolką. Chciały się z nią spotykać, mieć zdjęcie, dostać autograf. A ona cierpliwie pozowała i rozmawiała. Taka już jest. Ja jestem przekonana, że ona wygra ten amerykański "Mam talent!" i będzie jeszcze większą gwiazdą niż Whitney Houston. Życzę jej tego z całego serca. Zasługuje na to - dodała

Finał "America's Got Talent" odbędzie się w Los Angeles we wtorek 13 września o 20:00 czasu lokalnego i będzie emitowany w telewizji NBC. W Polsce godzina emisji amerykańskiego show przypada o drugiej w nocy. Wyniki głosowania zostaną podane dzień później.

"Eurowizja Junior 2022". Sara James zostanie jurorką w popularnym show

