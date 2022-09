Książę Harry i Meghan Markle przebywali ostatnio w Wielkiej Brytanii. Książęca para miała uczestniczyć w evencie charytatywnym, ale zmieniła swoje plany po oświadczeniu pałacu Buckingham na temat pogarszającego się stanu zdrowia królowej. Książę Harry natychmiast wyruszył w podróż do zamku Balmoral, gdzie gromadzi się cała rodzina królewska. Jak donoszą zagraniczne media - Meghan mu nie towarzyszyła. Prawnuki Elżbiety II, książę Archie i księżniczka Lilibet, tymczasem pozostały w Kalifornii.

Tak Meghan i Harry zareagowali, gdy dowiedzieli się o złym stanie zdrowia królowej

Książę Harry poleciał bez Meghan Markle

Według informacji "Daily Mail" Doria Ragland, matka Meghan Markle, pozostaje w bliskich relacjach ze swoją córką, zięciem i wnukami. Nie ma jednak pewności, czy Archie i Lilibet pozostali w Kalifornii pod opieką babci. Warto dodać, że Doria Raglan mieszka blisko luksusowej rezydencji w Montecito, w której na co dzień żyją Sussexowie.

Brytyjskie media spekulują, że to właśnie Doria Raglan opiekuje się wnukami, podczas gdy Harry udał się do Szkocji, by być blisko Elżbiety II, a Meghan Markle pozostała w Londynie. Doria została też zauważona przez paparazzi, gdy spacerowała z psami w pobliżu swojej rezydencji w Los Angeles. Dodajmy, że matka Meghan Markle była jedyną reprezentantką rodziny podczas ślubu księżnej Sussex z księciem Harry w 2018 roku.

A co z Meghan Markle? Księżna, jak podają takie serwisy, jak mirror.co.uk oraz theguardian.com nie poleciała z Harrym do Szkocji.

Księżna Sussex pozostanie w Londynie, ale nie weźmie udziału w rozdaniu nagród WellChild, jak wcześniej planowano. Meghan może jednak dołączyć do Harry'ego w Szkocji w późniejszym terminie - czytamy.

Tymczasem po oświadczeniu pałacu Buckingham wielu członków rodziny królewskiej postanowiło natychmiast przyjechać do Szkocji. Nie ma wśród nich księżnej Kate. Żona księcia Williama pozostała z dziećmi w Windsorze.

