Gdy prezenter BBC pojawił się na wizji, widzowie wstrzymali oddech

Kilka godzin temu Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym poinformował, że brytyjscy lekarze są zaniepokojeni stanem zdrowia królowej Elżbiety. Do zamku Balmoral, gdzie przebywa monarchini, przybyły już jej dzieci oraz książę William. Książę Harry i Meghan Markle są w drodze, ponieważ od wtorku z powodów służbowych przebywali w Niemczech. Poddani martwią się o królową, a dziennikarze trzymają rękę na pulsie. Są gotowi na najgorsze. Wystarczy spojrzeć, jak na antenie BBC wystąpił Huw Edwards.

Prezenter BBC zwiększył poziom zaniepokojenia o królową Elżbietę. Wystarczyła jedna rzecz

Huw Edwards prowadzi główne wydanie programu specjalnego na BBC, gdzie na żywo relacjonowane jest to, co dzieje się pod letnią posiadłością królowej w Szkocji oraz na lotnisku Aberdeen. Na Twitterze nie brak plotek i doniesień, jakoby brytyjscy prezenterzy starali się przygotować świat na ogłoszenie najgorszych informacji. Smutny ton, opowiadanie momentami o królowej Elżbiecie w czasie przeszłym i... czarny krawat.

Jak czytamy na serwisie Hello, to tradycyjna procedura. BBC jako publiczny nadawca ma obowiązek przygotować się na wszelkie ewentualności i podać tragiczne informacje w specjalny sposób. Właśnie dlatego prezenterzy w kryzysowym momencie zakładają czarne krawaty, co, niestety, ma świadczyć o powadze sytuacji.

