Królowa Elżbieta II bez wątpienia zapisze się na kartach historii jako postać zarówno ciekawa, jak i kontrowersyjna. Podczas jej przeszło 70-letniego panowania doszło do modernizacji wielu aspektów "królewskiego życia", a także równie (o ile nie bardziej) ciekawych skandali i wydarzeń. W lutym 2022 r. rozpoczął się Platynowy Jubileusz brytyjskiej monarchini, ale nie każdy pamięta, że początkowo życie Elżbiety II wcale nie miało wiązać się z tronem.

Elżbieta Aleksandra Maria - czyli późniejsza królowa Elżbieta II. Dzieciństwo brytyjskiej monarchini

21 kwietnia 1926 r. na świat przyszła Elżbieta Aleksandra Maria, najstarsza córka księcia Yorku - Alberta i jego żony - Elżbiety Bowes-Lyon. Nikt nie spodziewał się, że kiedykolwiek zostanie ona władczynią brytyjskiego królestwa. Pierwszeństwo na tronie miał wujek Elżbiety - Edward VIII. Nawet Albert, ojciec obecnej królowej, nie podejrzewał, że będzie musiał zasiąść na tronie.

Sytuacja zmieniła się w 1936 r., gdy król Edward VIII abdykował, by poślubić amerykańską rozwódkę - Wallis Simpson. W rezultacie to ojciec Elżbiety musiał spełnić obowiązek wobec państwa. Albert został królem Jerzym VI, a zaledwie dziesięcioletnia wówczas Elżbieta - następczynią tronu.

Młoda Elżbieta podczas II Wojny Światowej

Gdy w 1939 r. wybuchła II Wojna Światowa, Elżbieta miała zaledwie 13 lat. Wraz z siostrą została przeniesiona do zamku Windsor, by jak najmniej przebywać w bombardowanym w późniejszym czasie Londynie. W 1940 r. przyszła królowa wygłosiła przemówienie radiowe, które skierowane było do wszystkich dzieci w Wielkiej Brytanii. Mając 14 lat, zaprezentowała się jako dziewczyna pełna stanowczości, spokoju oraz wiary w lepszą przyszłość. To właśnie wtedy miała powiedzieć:

W końcu wszystko będzie dobrze, bo Bóg zatroszczy się o nas i da nam zwycięstwo oraz pokój.

Po tym pamiętnym wydarzeniu księżniczka zaczęła przejmować na siebie inne obowiązki publiczne. Jej ojciec, król Jerzy VI mianował ją pułkownikiem naczelnym Gwardii Grenadierów. W 1945 r. wstąpiła do Pomocniczej Służby Terytorialnej, gdzie uczyła się wraz z innymi kobietami, jak prowadzić samochód oraz zostać mechanikiem.

Nauka, studia i pasje przyszłej królowej Elżbiety

Jak podaje portal history.com, Lilibet (bo tak nazywała Elżbietę rodzina, a w późniejszym czasie również mąż, książę Filip) oraz jej młodsza siostra Małgorzata, wychowywane były głównie przez nianie. Mimo to dziewczęta pozostawały pod wpływem matki, która miała zaszczepić w nich zamiłowanie do wiary oraz poszanowanie dla życia dworskiego. Obecna królowa Elżbieta wychowanie dworskie odebrała też od swojej babki - królowej Marii, która wpajała jej od najmłodszych lat wszelkie niuanse dotyczące królewskiej etykiety.

Jeszcze jako księżniczka Elżbieta, przyszła królowa była szkolona przez wybitnych, prywatnych nauczycieli z zakresu brytyjskiego prawa i historii. Odebrała również wykształcenie muzyczne i nauczyła się płynnie mówić po francusku. Od dziecka jej ogromną pasją są konie, z którymi związała się na całe życie. Już jako królowa opiekowała się wieloma rasowymi końmi wyścigowymi, brała udział w zawodach.

Królowa oddała serce także jednej rasie psów - Welsh Corgi Pembroke. To niskie, krzepkie psy o pasterskim usposobieniu, które przez niemal całe panowanie towarzyszyły Elżbiecie II. Według doniesień miłość do tej rasy zaczęła się już w dzieciństwie przyszłej królowej, a w trakcie panowania miała pod opieką przeszło 30 psów.

Portal biography.com podaje, że królowa była wielką fanką książek kryminalnych, w wolnym czasie lubiła też rozwiązywać krzyżówki, a nawet... oglądać zapasy w telewizji!

Królowa Elżbieta II i książę Filip - początki związku

Elżbieta poznała po raz pierwszy greckiego księcia Filipa Mountbattena w 1934 r. Po wybuchu II Wojny Światowej zaczęła prowadzić z nim korespondencję, mając zaledwie 13 lat. Księżniczka Elżbieta II miała być zachwycona 18-letnim księciem, jednak jej rodzina nie popierała związku. Problem stanowiły rodzinne powiązania Filipa z reżimem nazistowskim.

Jak podaje nbcnews.com, przyszła królowa miała spędzać więcej czasu z Filipem po wojnie, gdy mężczyzna stacjonował w szkole oficerskiej marynarki wojennej.

Zanim się pobrali, na dworze i w pałacu było wiele wahań, czy był odpowiednim partnerem - napisał Clive Irving w książce "Ostatnia królowa: Jak królowa Elżbieta II uratowała monarchię".

Zaręczyny pary ogłoszono w lipcu 1947 r., a w międzyczasie zaczęły pojawiać się plotki m.in. o niewierności Filipa. Mimo to zaledwie cztery miesiące później doszło do książęcego ślubu. W wydarzeniu udział wzięło 2000 gości, a przyjęcie weselne odbyło się w Pałacu Buckingham.

Książę Filip zrzekł się greckiego tytułu królewskiego, by na dobre związać swoją przyszłość z Wielką Brytanią. Nigdy nie został królem, a piastował jedynie tytuł księcia Edynburga.

Moją ambicją jest zespawanie nas dwojga w nową, połączoną egzystencję, która nie tylko będzie w stanie wytrzymać to, co złe skierowane przeciwko nam, ale także będzie miała pozytywną egzystencję dla dobra kraju - miał napisać Filip w liście do swojej teściowej zaraz po ślubie.

Królowa Elżbieta II z księciem Filipem, 1963 rok Archives New Zealand CC BY 2.0

Królowa Elżbieta II. Dzieci, wnuki i prawnuki monarchini

Królowa Elżbieta II trwała u boku księcia Filipa przez 73 lata małżeństwa - mimo wielu kryzysów, plotek o zdradach i problemach. Małżeństwem pozostali do chwili śmierci księcia w kwietniu 2021 r. Doczekali się czworga dzieci:

Karola, księcia Walii i następcy brytyjskiego tronu, urodzonego 14 listopada 1948 r.,

Anny, księżniczki królewskiej, urodzonej 15 sierpnia 1950 r.,

Andrzeja, księcia Yorku, urodzonego 19 lutego 1960 r.,

Edwarda, hrabiego Wesseksu, urodzonego 10 marca 1964 r.

Królowa Elżbieta II ma ośmioro wnucząt:

księcia Williama, drugiego w kolejce do brytyjskiego tronu,

księcia Harry'ego,

Petera Phillipsa, który jest najstarszym wnukiem monarchini,

Zarę Tindall - najstarszą wnuczkę,

księżniczkę Beatrycze,

księżniczkę Eguenię,

lady Louise Windsor,

Jamesa Viscount Severna - najmłodszego wnuka.

Królowa Elżbieta II jest także prababcią dla aż 12 dzieci. Członkami jej najbliższej rodziny są:

Lilibet Mountbatten-Windsor,

Archie Mountbatten-Windsor,

Louis z Cambridge,

Charlotte z Cambridge,

George z Cambridge,

Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi,

Savannah Phillips,

Isla Elizabeth Phillips,

August Philip Hawke Brooksbank,

Mia Grace Tindall,

Lena Elizabeth Tindall,

Lucas Tindall.

Królowa Elżbieta i książę Filip z wnukami Fot. dukeandduchessofcambridge/Instagram

Koronacja na królową Wielkiej Brytanii. Początek panowania królowej Elżbiety II

W 1951 r. król Jerzy VI podupadł na zdrowiu, a wiele obowiązków przejęła właśnie Elżbieta. 6 lutego 1952 r., w wieku 56 lat król zmarł na raka płuc, a zaledwie 25-letnia Elżbieta II stała się szóstą w historii kobietą, która zasiadła na tronie Wielkiej Brytanii.

Oficjalna koronacja miała miejsce 2 czerwca 1953 r. Była to pierwsza w historii koronacja, która została transmitowana przez telewizję. Królowa Elżbieta II objęła tron, na którym zasiadała przeszło 70 lat.

W trakcie panowania królowa Elżbieta II wzięła udział w wielu wydarzeniach mających wpływ na przemiany społeczno-polityczne na świecie. M.in. brytyjska monarchini odbyła pierwszą oficjalną wizytę brytyjską od 1913 r. do RFN, gdzie wzięła udział w obchodach upamiętniających 20. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Przełamała królewski schemat, wybierając się na spacer, by osobiście powitać poddanych podczas podróży po Australii w 1970 r. Odwiedzała mieszkańców krajów należących do brytyjskiej wspólnoty, podróżując m.in. do Nowej Zelandii, Kanady, Karaibów, Australii, Fidżi czy Tonga.

Królowa Elżbieta II w 1953 r. podczas wizyty w Nowej Zelandii Archives New Zealand

Odkąd objęła tron w 1952 roku, królowa na nowo zdefiniowała, co to znaczy być monarchą, przetrwała ogromne zmiany w swojej rodzinie, kraju i na świecie. Królowa Elżbieta II podczas swojego wieloletniego panowania mierzyła się z ostrą krytyką (m.in. gdy milczała przez wiele dni po śmierci Diany) i rodzinnymi skandalami oraz rozwodami. Podjęła kroki m.in. w celu unowocześnienia wizerunku brytyjskiej monarchii, zaczęła występować w corocznych orędziach i audycjach do narodu, brała udział także w spotkaniach online z poddanymi.

Królowa Elżbieta II przyjmuje gości w Marlborough House w 2012 r. Commonwealth Secretariat / Flickr.com

W trakcie Złotego Jubileuszu panowania w 2002 r., królowa Elżbieta wyznała, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Wychowana w mocno konserwatywnym środowisku musiała mierzyć się przez lata z rodzinnymi potyczkami, głośno komentowanymi w mediach. Problematyczne dla królewskiej rodziny stały się głównie rozwody - najpierw w 1978 r. księżniczka Małgorzata, siostra Elżbiety II wzięła rozwód z mężem, w 1992 r. książę Karol rozstał się z Dianą, jednocześnie ściągając na monarchię oczy całego świata. Ostatecznie para rozwiodła się w 1996 r., a późniejsze działania Diany stanowiły problem dla królowej. Dopiero od czasu tragicznej śmierci byłej żony Karola w 1997 r., zarówno rozwody, jak i skandale, które mają miejsce w królewskiej rodzinie, nie stanowią już tematu tabu.

Księżniczka Charlotte bardzo przypomina księżną Kate. Tym gestem okazała troskę o królową Fot. Agencja Gazeta

Królewski biograf, Robert Hardman w rozmowie z bbc.com przyznał, że:

Królowa jest inna niż każdy monarcha w naszej historii - jest naszą najdłużej żyjącą, najdłużej służącą i najdłużej panującą monarchinią. Ona reprezentuje stałość, poczucie trwałości i stabilności.

Choroba królowej i śmierć Elżbiety II

Panowanie 96-letniej monarchini jest czymś wyjątkowym. Poddani niejednokrotnie podkreślali, jak wielki wpływ ma na społeczeństwo.

Tuż po godzinie 12.30 w czwartek, 8 września 2022 r. Pałac Buckingham wydał oświadczenie, z którego wynikało, że królewscy lekarze są zaniepokojeni stanem zdrowia Elżbiety II. Królowej zalecono nadzór medyczny oraz odpoczynek. W tym czasie do szkockiego zamku Balmoral przybył książę Karol, jego żona Camilla oraz księżniczka Anna.

W czwartek, 8 września 2022 r., o godzinie 19:35 przekazano informację, że królowa Elżbieta II zmarła w zamku Balmoral w Szkocji.

Więcej zdjęć z różnych okresów życia królowej Elżbiety II znajdziesz w galerii na górze artykułu.