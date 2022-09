Świat niepokoi się o stan królowej Elżbiety, do której zmierza książę Karol z księżną Camillą. Czy Meghan Markle i książę Harry, którzy w ostatnich dniach robili tour po Europie, dotrą do zamku Balmoral? Ich ostatnie spotkanie z babcią należało do udanych.

6 AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl