Jennifer Aniston i David Schwimmer przez lata wcielali się w role Rachel Green i Rossa Gellera w serialu "Przyjaciele". Związek wykreowanych przez nich bohaterów był niezwykle burzliwy, schodzili się i rozstawali. 17 lat po zakończeniu emisji show cała obsada spotkała się ponownie podczas specjalnego odcinka. Wówczas Schwimmer wyjawił, że łączyła go wyjątkowa więź z koleżanką z planu. Plotki o związku na jakiś czas ucichły, aż sam David postanowił o sobie przypomnieć. Zabawnie zareagował na najnowszy post Aniston na Instagramie.

Jennifer Aniston pod prysznicem. David Schwimmer ją sparodiował. To zdjęcie jest hitem

Jennifer Aniston opublikowała zdjęcie na Instagramie, na którym stoi pod prysznicem tyłem do obiektywu i ma spienione włosy. W opisie nawiązała do premiery produktów do włosów jej marki "LolaVie".

Coś się zbliża - podpisała zdjęcie aktorka.

Na post aktorki z dużą dawką humoru zareagował jej serialowy partner. Schwimmer skopiował pomysł Aniston i z typową dla Rossa Gellera mimiką nawiązał do opisu Jennifer.

Mam nadzieję, że ręcznik? - napisał aktor, oznaczając przy okazji Aniston.

Na zdjęcie aktora zareagowała również sama zainteresowana.

Próbujesz ukraść mój pomysł - odgryzła się aktorka.

Myślicie, że coś jest na rzeczy i plotki na temat ich relacji mogą okazać się prawdą?

