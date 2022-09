Niezależny książę Louis ignoruje tatę w drodze do nowej szkoły. "Poradzę sobie"

Nie dla księcia Louisa królewski protokół. Najmłodszy syn księżnej Kate i księcia Williama już nie raz pokazał, że oficjalnie uroczystości bardzo go nudzą i nie ma oporów, aby otwarcie wyrazić swoje niezadowolenie z konieczności uczestnictwa w nich. Doskonale to było widać podczas obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II, gdzie nie tylko stroił miny, ale również dokuczał mamie i rodzeństwu. Na kolejne zabawne wybryki z jego udziałem nie musieliśmy długo czekać. W drodze do nowej szkoły czterolatek ponownie pokazał charakterek.

Książę Louis skradł show w drodze do nowej szkoły

Książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis w towarzystwie rodziców pomaszerowali na rozpoczęcie roku szkolnego. Fotoreporterzy uchwycili zabawny moment, w którym najmłodszy z rodzeństwa udowodnił, że czuje się już coraz bardziej samodzielny i nie potrzebuje wsparcia taty.

Chłopiec pomimo usilnych starań księcia Williama nie chciał złapać go za rękę, który przez chwilę próbował walczyć o uwagę najmłodszej pociechy. W momencie, gdy jego syn skutecznie go ignorował, wnuk królowej Elżbiety II poddał się i pogłaskał go po głowie, co książę Louis miał podsumować w następujący sposób:

Poradzę sobie tato - podaje "Daily Mail".

Dzieci księcia Williama i księżnej Kate rozpoczęły naukę w prestiżowej prywatnej szkole Lambrook School w Berkshire, która została założona w 1860 roku. Placówka znajduje się na obrzeżach Londynu i położona jest na posiadłości o wielkości 52 hektarów. Zagraniczne media podają, że roczny koszt dla całej trójki dzieci ma wynosić aż 50 tysięcy funtów.

