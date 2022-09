Anna Lewandowska z okazji urodzin zrobiła sobie nowy tatuaż! O tym wzorze marzyła od lat

7 września Anna Lewandowska skończyła 34 lata. W tym wyjątkowym dniu trenerka otrzymała nie tylko mnóstwo życzeń od przyjaciół, ale również piękne prezenty. Jednym z nich był wielki bukiet róż, który podarował jej ukochany mąż, a urodzinowy wieczór spędziła na trybunach, wspierając go podczas meczu. Wcześniej jednak odwiedziła salon tatuażu, a efekty wizyty zaprezentowała w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska ma nowy tatuaż. Już dawno chciała go zrobić

O nowym tatuażu Anna Lewandowska myślała już od kilku miesięcy. W opublikowanej na początku kwietnia instagramowej relacji zdradziła, że miała już nawet przygotowany wzór, jednak ostatecznie wstrzymała się z jego wykonaniem. Powód? Okazało się, że jej mąż najwyraźniej nie był fanem takiego zdobienia ciała.

Chciałam mieć tatuaż Calineczki, ale mój mąż nie był z tego powodu zadowolony, więc ostatecznie go nie zrobiłam - napisała wówczas na Instagramie.

Wszystko jednak wskazuje na to, że piłkarz w końcu dał się przekonać. W dniu urodzin "Lewa" poszła do jednego z barcelońskich tatuatorów i na jej lewym ramieniu pojawiła się nowa dziara.

Dziękuję za wybranie mnie do zrobienia twojego tatuażu. Wszystkiego najlepszego - napisał Juan Enka, autor nowego tatuażu Lewandowskiej.

To nie jest jednak jej pierwszy tatuaż. Na ciele trenerki, a dokładniej pod biustem jest już jedna dziara. Jakiś czas temu Lewandowska wytatuowała sobie napis "Never give up", co w języku polskim oznacza "Nigdy się nie poddawaj". W naszej galerii możecie zobaczyć zarówno zdjęcie nowego, jak i wykonanego przed laty tatuażu.

