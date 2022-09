Życiem prywatnym Igi Lis media interesują się od wielu lat. Córka znanych dziennikarzy nie do końca chce jednak iść w ich ślady, bo unika blasku fleszy, nie udziela wywiadów i ogólnie funkcjonuje na obrzeżach polskiego show-biznesu. Związek z Taco Hemingwayem sprawił jednak, że internauci zaczęli śledzić poczynania Igi w sieci. I na dobrą sprawę tylko stamtąd mogą dowiedzieć się, co u niej słychać. W środę wyszła z koleżankami na miasto. Stylizacja? Szał!

Iga Lis spotkała się z koleżankami. Odważna stylizacja. Przebiła nawet landrynkową Szroeder

Iga Lis opublikowała na InstaStories zdjęcia, na których jej obserwatorzy mogą podziwiać jej zupełnie nową wersję. Zdecydowała się bowiem na mocniejszy niż zwykle makijaż (Iga raczej decyduje się na delikatnie upiększanie twarzy). To, co jednak zwraca uwagę szczególnie, to jej odważna stylizacja odsłaniająca nogi, część brzucha oraz dekolt. Iga dopasowała do "podziurawionej" sukienki czarne kozaki, które nadały całości pazura. Obojętnie nie da się przejść również obok różowego zestawu Natalii Szroeder. Błyszczący pasek i białe buty na platformie zrobiły robotę!

Iga Lis w odważnej stylizacji screen IG

Iga Lis - kariera

Iga Lis próbowała niegdyś swoich sił jako modelka, ale ostatecznie wstąpiła na dziennikarską ścieżkę. Kinga Rusin od zawsze powtarzała, że nie będzie publicznie opowiadać o fascynacjach córki, ponieważ ta sobie tego nie życzy. Podobnie zresztą jak starsza córka byłej gospodyni "Dzień dobry TVN" - Pola.

